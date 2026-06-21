川普：美伊若未達最終協議　將徵荷莫茲海峽通行費

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國與伊朗簽署終戰備忘錄（MOU）後，雙方正式進入最長60天的談判期。美國總統川普20日表示，在停火期間，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）將維持免收通行費；即使60天期滿後，也不會向船舶收費，除非美伊最終未能達成正式協議，美國才可能考慮徵收相關費用作為補償。

美伊17日簽署終戰備忘錄，為解決伊朗核子計畫爭議及推動最終和平協議鋪路。根據協議內容，雙方承諾在60天內展開密集談判，並尋求達成最終協議；若雙方同意，談判期限也可延長。伊朗則承諾盡最大努力，確保商船在談判期間能安全且免費往返波斯灣（Persian Gulf）與阿曼海（Sea of Oman）。

川普20日下午在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，「在停火期間的60天內，荷莫茲海峽將免收通行費。」他進一步指出，即使60天結束後，也不打算收取費用，除非雙方未能完成最終協議。

川普表示，若談判破裂，美國將考慮收取通行費，以作為華府長期維護中東航運安全、扮演區域「守護天使」所投入成本的補償。他強調，美方過去、現在及未來都為維護航道安全付出巨大代價。

不過，荷莫茲海峽局勢今天再度出現波折。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）稍早宣稱，因以色列持續攻擊黎巴嫩南部，伊朗已再次關閉荷莫茲海峽，並警告船隻不要靠近相關海域。

美軍隨後立即否認這項說法。美軍中央司令部（CENTCOM）表示，海峽目前仍維持開放，海上交通持續正常運作，美軍正密切監控局勢，以確保這條全球重要能源運輸通道保持暢通。

事實上，川普過去曾多次反對伊朗向通行船舶收費。他曾表示，「我們希望它保持開放，希望它免費通行，那是國際水道。」