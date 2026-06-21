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美義領袖持續交鋒　梅洛尼要川普先顧好自身支持率

▲川普與義大利總理梅洛尼撕破臉。（圖／路透）

▲川普與義大利總理梅洛尼撕破臉。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）20日反擊美國總統川普（Donald Trump），要他先顧好自己的支持率。此前川普聲稱，梅洛尼試圖透過修復與華府的關係來拉抬國內支持度，雙方隔空交火再度成為焦點。

路透社報導，川普日前表示，梅洛尼在本周於法國舉行的七大工業國集團（G7）峰會期間「懇求」與他合照，但梅洛尼隨即駁斥這項說法，稱其純屬捏造。

川普當天再度於自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，甚至拼錯梅洛尼的名字，聲稱她「想重新和我當朋友，好拉抬自己的支持率」。

對此，梅洛尼稍後在Instagram以英文回應表示，「川普總統，這些持續且毫無根據的攻擊毫無意義。」她進一步表示，「我的支持率不關你的事，我建議你多關心自己的支持度」，並強調，與川普保持友好關係顯然沒有為她帶來任何政治利益。

梅洛尼領導的右翼政府於2022年上台執政，雖然支持度曾於去年下滑，但近期已回升至約35％。她所屬的義大利兄弟黨目前民調支持率約28％，領先主要反對黨民主黨的22％。

路透／易普索（Reuters/Ipsos）最新民調指出，川普支持率近期回升1個百分點至36％。儘管美國民眾對生活成本上漲的不滿略有緩解，但這項數字仍接近他政治生涯的低點。

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