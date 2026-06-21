美軍駁荷莫茲海峽關閉　持續監控確保航道暢通

▲荷莫茲海峽。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

伊朗20日宣稱已再度關閉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並警告船隻遠離這條全球重要能源航道。不過，美軍隨後出面否認相關說法，強調海峽目前仍維持開放，海上交通持續正常運作。

路透社報導，美軍中央司令部（CENTCOM）發言人霍金斯（Tim Hawkins）表示，「伊朗並未掌控荷莫茲海峽，海上交通仍持續運作，美軍部隊正監控局勢，以確保航道維持暢通。」

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）此前聲稱，由於以色列近期對黎巴嫩南部發動攻擊，伊朗決定再次關閉荷莫茲海峽，並要求所有船隻不要接近相關海域。

這項說法立即引發市場關注，因為荷莫茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，全球約五分之一的石油海運貿易需經過此處。任何封鎖或航運中斷消息，都可能衝擊國際油價與全球供應鏈。

然而，美方強調，目前沒有跡象顯示航道已被封閉。事實上，近期已有多艘油輪恢復進出伊朗港口，海運追蹤資料也顯示部分原油出口已重新啟動。

美國與伊朗日前已簽署終戰諒解備忘錄（MOU），雙方預計本周進一步完成正式簽署程序，並就停火安排、航運安全及伊朗核計畫等議題展開後續談判。伊朗此次有關封鎖海峽的說法，也為和平協議前景增添新的不確定性。