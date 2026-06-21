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花7千請客遭嫌窮酸！正妹見他打包剩菜竟作嘔　男一句話全網讚爆

▲▼戀愛,約會,男女,愛情,玫瑰,交往,婚姻,幸福,情侶,結婚,求婚。（圖／達志／示意圖）

▲美國男子分享高級餐廳約會翻車經歷，意外引發全球網友熱議。（圖／達志／示意圖）

圖文／CTWANT

美國紐約男子麥克斯伯奇（Max Birch）近日在TikTok分享一段讓他至今難忘的約會經歷，引發全球網友熱議。他原本為了慶祝工作表現亮眼、獲得額外收入，特地安排一場高級餐廳約會，希望給心儀女子留下好印象，沒想到對方不僅臨時改點價值220美元（約新台幣7000元）的龍蝦牛排海陸套餐與高級魚子醬，最後只吃了幾口就停筷，更因他將剩菜打包帶走而當場翻臉離席。相關影片除了在TikTok累積超過1570萬次觀看，近日被轉發至社群平台X後也再度爆紅，引發大批網友討論。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、《鏡報》及《英國每日郵報》（Daily Mail）報導，伯奇表示，當天他親自開車接送女方，並將車輛交由代客泊車，兩人在餐廳裡相談甚歡，氣氛相當不錯。他回憶，兩人研究菜單時，自己原本考慮點35美元（約新台幣1100元）的義大利肉醬麵，搭配炸飯糰（Arancini）當前菜，女方當時也表示義大利麵看起來不錯，似乎準備點相同餐點。

然而等服務生正式前來點餐時，女方卻突然改變主意，直接點了龍蝦牛排海陸套餐，還額外加點一份要價85美元（約新台幣2700元）的魚子醬。伯奇當場傻眼，因為女方單人餐點總價高達220美元，甚至比他自己的主餐與整瓶紅酒加起來還昂貴。不過他當下仍選擇壓下情緒，認為既然自己訂了高級餐廳，也不想因此破壞約會氣氛。

更讓他無法接受的是，當餐點送上桌後，女方僅吃了約3口牛排、挖了一小匙魚子醬便表示已經吃飽，整份昂貴餐點幾乎原封不動地留在桌上。伯奇坦言，看到價值數千元的龍蝦與牛排幾乎沒被動過，心裡確實有些不舒服，「就算吃不完，至少我們也可以一起分著吃吧？」他不解地表示，既然點了菜單上最昂貴的餐點，卻幾乎完全沒吃，實在令人難以理解。

用餐結束後，服務生準備收走餐盤，伯奇認為與其浪費，不如把剩餘食物帶回家，因此主動要求外帶盒，希望隔天還能再享用一頓龍蝦牛排大餐。沒想到這個舉動卻成了壓垮約會的最後一根稻草。

伯奇形容，女方當時抬頭看著他的表情，彷彿看到他剛在餐桌上犯下什麼可怕罪行一樣。對方不敢置信地問他是否真的要把剩菜帶回家，甚至露出噁心、作嘔的神情表示：「你要吃剩菜？我從來不吃隔夜食物，食物隔天根本不好吃。如果你要把那些東西帶回家，那我就自己回去。」儘管伯奇仍表示願意開車送她返家，但對方最終直接叫了一輛Uber離開，之後再也沒有回覆任何訊息。

影片曝光後迅速引發熱議，不少網友認為女方明顯是在占便宜，不但點選菜單上最昂貴的餐點，還對珍惜食物的行為嗤之以鼻。有人留言表示：「食物是他付錢買的，為什麼不能帶回家？」、「她根本就是公主病」、「你真的躲過一劫了。」甚至有女性網友直言，身為女人也完全站在男方這邊，認為女方的態度令人難以接受。還有人笑稱，花220美元就能提早看清一個人的價值觀與人品，其實是一筆相當划算的學費。

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