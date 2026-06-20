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日本簽證費用漲5倍！中國網友：只制裁豬肝紅護照　「台灣不受影響」

▲▼日本東京。（圖／CFP）

▲日本政府19日宣布7月起簽證費用調漲5倍。（圖／CFP）

文／中央社

日本政府19日宣布7月起簽證費用調漲5倍，引發許多中國網友在社群平台上抱怨「只制裁我們豬肝紅護照」。但也有中國民眾認為影響不大，日幣匯率下降已大幅降低赴日旅遊成本。

據日本共同社報導，日本政府19日宣布，7月起將訪日外國人簽證手續費提高至原來的5倍。單次有效簽證費用將從3000日圓上調至15000日圓（約新台幣600元提高至3000元）；多次簽證費用將從6000日圓上調至30000日圓。這將是1978年以來首次上調簽證費。

此事對台灣人沒有影響，中國民眾則激動不已。在社群平台Threads上有許多中國網友抱怨，「日簽漲價5倍完全只制裁我們豬肝紅（中國護照封面顏色為偏暗的深紅色）護照了」、「不貴，能旅遊的也拿得出來，但不代表願意給這種政策買單」、「這個簽證費有沒有調回去的先例…」。

但也有經常出國旅遊的上海民眾對中央社記者表示，對他而言影響不大，「理論上會影響，但實際經驗上我覺得不會影響」，他認為對大多數出去旅遊的人而言，簽證費用是最後才會考慮的事。

▲中國大陸護照,邊檢,出入境。（圖／CFP）

▲中國網友表示，「只制裁我們豬肝紅護照」。（圖／CFP）

這位民眾指出，相對於簽證費用漲5倍，日圓匯率下跌大幅降低去日本的成本，「現在去日本旅行成本大概相當於過去打8折」。他認為，影響中國大陸遊客赴日本旅遊的主要因素還是官方宣傳口徑，「選擇不去日本的人，都是考慮到政治因素或者安全因素」。

受中日關係惡化、中國政府呼籲避免赴日影響，中國到日本旅遊人數大幅下滑，據日本官方最新數據，5月中國遊客年減60.4%，降至31.3萬人，連續6個月低於去年同期，但中國仍是日本第4大遊客來源國，前3名分別為韓國、台灣、美國，皆享有赴日短期停留90天免簽證待遇。

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