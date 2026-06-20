快訊／中東震撼彈！伊朗宣布「封鎖荷莫茲海峽」撂話：只是第一步

▲伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

伊朗武裝部隊作戰指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam al-Anbiya）當地時間20日宣布，將關閉荷莫茲海峽（Hormuz Strait）並禁止所有船隻通行。由於荷莫茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，此舉立即引發國際市場高度關注。

伊朗方面表示，美國未履行旨在結束戰爭的諒解備忘錄相關承諾，加上以色列持續違反停火協議，持續對黎巴嫩南部發動攻擊，造成大量平民死傷與流離失所，且以軍至今仍未撤離黎巴嫩南部，因此決定採取行動反制。聲明強調，關閉荷莫茲海峽只是對相關違約行為的「第一步回應」，若軍事行動持續，伊朗將祭出進一步措施。

▲伊斯蘭革命衛隊（IRGC）先前在荷莫茲海峽扣押「埃帕米農達斯」號貨輪。（圖／路透）

伊朗要求船隻提前申請通行

在宣布封鎖前一天，伊朗波斯灣海峽管理局已發布新規，要求所有計畫通過荷莫茲海峽的船隻，必須提前48小時提交過境申請，並依照指定航線及時間通行。當局指出，由於海域受到水雷等因素影響，必須強化航行安全管理，未遵守規定所產生的後果將由船主自行承擔。

根據海事情報公司統計，伊朗過去5天內出口約1800萬桶原油，價值約14.4億美元。荷莫茲海峽連接波斯灣與阿曼灣，長期被視為全球石油與天然氣運輸的重要咽喉，一旦通行受阻，可能對國際能源供應與油價造成重大衝擊。

美伊停火協議再添變數

此次封鎖決定也讓美伊近期達成的停火協議再添變數。此前美國情報機構曾評估，以色列總理納坦雅胡在國內政治壓力下，可能持續對黎巴嫩境內的真主黨目標發動攻擊，進一步破壞停火進程。如今伊朗宣布關閉荷莫茲海峽，中東局勢再度升溫，後續發展備受全球關注。