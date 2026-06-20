　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

快訊／中東震撼彈！伊朗宣布「封鎖荷莫茲海峽」撂話：只是第一步

▲▼遭封鎖長達110天的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放。（圖／路透）

▲伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

伊朗武裝部隊作戰指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam al-Anbiya）當地時間20日宣布，將關閉荷莫茲海峽（Hormuz Strait）並禁止所有船隻通行。由於荷莫茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，此舉立即引發國際市場高度關注。

伊朗方面表示，美國未履行旨在結束戰爭的諒解備忘錄相關承諾，加上以色列持續違反停火協議，持續對黎巴嫩南部發動攻擊，造成大量平民死傷與流離失所，且以軍至今仍未撤離黎巴嫩南部，因此決定採取行動反制。聲明強調，關閉荷莫茲海峽只是對相關違約行為的「第一步回應」，若軍事行動持續，伊朗將祭出進一步措施。

▲▼伊斯蘭革命衛隊（IRGC）在荷莫茲海峽扣押「埃帕米農達斯」號貨輪。（圖／路透）

▲伊斯蘭革命衛隊（IRGC）先前在荷莫茲海峽扣押「埃帕米農達斯」號貨輪。（圖／路透）

伊朗要求船隻提前申請通行

在宣布封鎖前一天，伊朗波斯灣海峽管理局已發布新規，要求所有計畫通過荷莫茲海峽的船隻，必須提前48小時提交過境申請，並依照指定航線及時間通行。當局指出，由於海域受到水雷等因素影響，必須強化航行安全管理，未遵守規定所產生的後果將由船主自行承擔。

根據海事情報公司統計，伊朗過去5天內出口約1800萬桶原油，價值約14.4億美元。荷莫茲海峽連接波斯灣與阿曼灣，長期被視為全球石油與天然氣運輸的重要咽喉，一旦通行受阻，可能對國際能源供應與油價造成重大衝擊。

美伊停火協議再添變數

此次封鎖決定也讓美伊近期達成的停火協議再添變數。此前美國情報機構曾評估，以色列總理納坦雅胡在國內政治壓力下，可能持續對黎巴嫩境內的真主黨目標發動攻擊，進一步破壞停火進程。如今伊朗宣布關閉荷莫茲海峽，中東局勢再度升溫，後續發展備受全球關注。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 5085 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中藥行能買到各種調味料！老饕推「必買1神物」：香氣完全不同層
曾敬驊擊敗玄彬、金宣虎抱大獎！　勇奪全球OTT視帝
LINE網頁版即將停止服務！　電腦傳訊息只剩2辦法
翁虹18歲正妹女兒錄取UCLA！　全A奪3副學士
快訊／全球能源市場震撼彈！伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本簽證費用漲5倍！中國網友：只制裁豬肝紅護照　「台灣不受影響」

快訊／中東震撼彈！伊朗宣布「封鎖荷莫茲海峽」撂話：只是第一步

連續抗議第16天！韓極右派喊「重新選舉」　包圍體育場館毆打記者

日本食品廠員工「脖子、背部遭捲進機器」！　倒臥血泊命危

東京都知事「領半薪長達10年」！少拿1億日圓　將恢復領全薪

晚宴坐川普旁　邀打高爾夫！李在明曝「座位安排秘辛」

德國貨運列車相撞出軌！「2車廂墜落天橋」砸向公路　1人重傷

米克拉颱風「對台影響最大時間點」曝光！　日氣象廳預測路徑

真的是免費看！北韓世足賽「官媒電視台轉播盜版」　未獲FIFA授權

赴日旅遊注意！　日本「國際觀光旅客稅」下月起大漲至3倍

王淨.阮經天太愛抬槓「直接翻白眼XD」　記者會突打雷...他虧：好好講！

韓國門將大烏龍！　墨西哥小組賽強勢2連勝奪A組龍頭

火辣女被「8人大亂摸」竟是直播主辦感謝祭　她：好朋友的互動

緊鄰8期！13期大墩南雙面臨路角地 校園河景首排「惠宇悅然」轉身入繁華

柯文哲、柯建銘下周「世紀對談」！　黃國昌要老柯先解釋一件事

刻意繞開蘇巧慧？李競辦秀影片批抹黑　李四川：下次會握手讓她開心

台南中西區服飾店騎樓起火！恐怖爆炸聲頻傳　現場畫面曝

原來不只是黃色可以耶！　吉力吉撈驚見右外野紅海：滿屌的

台大男一舍大樹倒塌

高雄超酷的龍舟拔河比賽！端午節就該點不一樣的XD

日本簽證費用漲5倍！中國網友：只制裁豬肝紅護照　「台灣不受影響」

快訊／中東震撼彈！伊朗宣布「封鎖荷莫茲海峽」撂話：只是第一步

連續抗議第16天！韓極右派喊「重新選舉」　包圍體育場館毆打記者

日本食品廠員工「脖子、背部遭捲進機器」！　倒臥血泊命危

東京都知事「領半薪長達10年」！少拿1億日圓　將恢復領全薪

晚宴坐川普旁　邀打高爾夫！李在明曝「座位安排秘辛」

德國貨運列車相撞出軌！「2車廂墜落天橋」砸向公路　1人重傷

米克拉颱風「對台影響最大時間點」曝光！　日氣象廳預測路徑

真的是免費看！北韓世足賽「官媒電視台轉播盜版」　未獲FIFA授權

赴日旅遊注意！　日本「國際觀光旅客稅」下月起大漲至3倍

以為要開戰！台中搶車位上演「猜拳定生死」　輸家1動作被讚爆

懸殊實力差！厄瓜多獨贏賠率幾近無懸念　拚淨勝球成焦點

日本簽證費用漲5倍！中國網友：只制裁豬肝紅護照　「台灣不受影響」

《超級變色龍》「塗鴉偽裝」玩法爆紅　狂賣110萬套極致考驗畫工

李智凱亞錦賽摘銅終結獎牌荒　遇挫折仍堅持夢想

曾敬驊擊敗玄彬、金宣虎抱大獎！　勇奪全球OTT視帝：不要放棄藝術

李讓亞錦賽奪銳劍銀牌　台灣擊劍男子隊史第1人

央行3點駁斥台灣有「荷蘭病」　傳產出口已逐步復甦

賠率透玄機！德國勝賠穩健　象牙海岸拚70分鐘後攪局空間

U18中華隊36人藍白培訓名單出爐　備戰亞洲盃前進大巨蛋

FTISLAND快閃信義區　唱完李洪基急著吃芒果

國際熱門新聞

5男闖民宅反鎖屋主「集體性侵」人妻！

即／全球能源市場震撼彈！伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽

日民眾闖鐵軌遭撞死　東海道新幹線停駛

剪乳頭、斬斷無名指！24歲櫻花妹變態虐男友

米克拉颱風「對台影響最大時間點」曝！

美國女老師「經營OnlyFans」涉性侵6學生

日本拍板：簽證費「漲至5倍」！

焚化廠燒出黃金！　一年回收進帳超過6000萬

日本「國際觀光旅客稅」下月起大漲至3倍

25歲女師硬上6學生　兼差OnlyFans被抓包

川普無意致電賴清德　對台軍售恐跟著卡關

日混血女童遭霸凌　14同學嗆「滾蛋」釘書包

開唱沒戴頭巾！　伊朗29歲女星遭判鞭刑74下

以色列「150次空襲」狂轟黎巴嫩　釀47死

更多熱門

相關新聞

快訊／加油再等等！　中油下周國內汽、柴油各調降1元及0.7元

快訊／加油再等等！　中油下周國內汽、柴油各調降1元及0.7元

台灣中油公司今（20）日宣布，自下周一（22日）凌晨零時起至6月28日晚上12時止，汽、柴油各調降1元及0.7元，分別為92無鉛汽油每公升31.4元、95無鉛汽油每公升32.9元、98無鉛汽油每公升34.9元、超級柴油每公升30.3元。

睽違110天　荷莫茲「500艘商船」排隊出港

睽違110天　荷莫茲「500艘商船」排隊出港

被酸對伊朗太軟弱　川普發文怒嗆「蠢貨」

被酸對伊朗太軟弱　川普發文怒嗆「蠢貨」

美伊停火後60天談判倒數！　4大挑戰曝

美伊停火後60天談判倒數！　4大挑戰曝

美伊協議「2大癥結未解」　共和黨也不挺

美伊協議「2大癥結未解」　共和黨也不挺

關鍵字：

伊朗封鎖荷莫茲海峽中東局勢能源危機國際油價

讀者迴響

熱門新聞

快訊／啦啦隊成員汶汶參加棚拍遭砍脖送醫

吃完粽子「解澱粉救星是一水果」！

DoDo Men爆退訂潮！正妹新血遭嫌「音量過大太吵」

八大女帶15歲男網友旅館激戰　少年母怒報警

陳楚河帶周曉涵出席吳功告別式

啦啦隊女孩汶汶棚拍遭砍！兇嫌被起底是狂粉

名醫1.5萬援交OL　洗完澡竟偷拍

眼科醫示警：70歲後開車最怕不是近視

建商董事晨運...突倒地猝逝！

洗2次頭！吹風機一吹「比腳臭還恐怖」

陽明山貨車逆向超車撞死男大生　母哭斷腸

亂丟菸蒂騎士丟回副駕　他腳趾燙傷提告

高股息ETF存3年！她「決定下車」曝原因

台北→高雄！他坐一次「和欣客運」推爆

5男闖民宅反鎖屋主「集體性侵」人妻！

更多

最夯影音

更多
王淨.阮經天太愛抬槓「直接翻白眼XD」　記者會突打雷...他虧：好好講！

王淨.阮經天太愛抬槓「直接翻白眼XD」　記者會突打雷...他虧：好好講！
韓國門將大烏龍！　墨西哥小組賽強勢2連勝奪A組龍頭

韓國門將大烏龍！　墨西哥小組賽強勢2連勝奪A組龍頭

火辣女被「8人大亂摸」竟是直播主辦感謝祭　她：好朋友的互動

火辣女被「8人大亂摸」竟是直播主辦感謝祭　她：好朋友的互動

緊鄰8期！13期大墩南雙面臨路角地 校園河景首排「惠宇悅然」轉身入繁華

緊鄰8期！13期大墩南雙面臨路角地 校園河景首排「惠宇悅然」轉身入繁華

柯文哲、柯建銘下周「世紀對談」！　黃國昌要老柯先解釋一件事

柯文哲、柯建銘下周「世紀對談」！　黃國昌要老柯先解釋一件事

熱門快報

限時七天端午快閃

限時七天端午快閃

6/15～6/21 限時開搶！全家購物金、萊爾富咖啡和東森幣，超過 3000 份好禮限量送！

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面