連續抗議第16天！韓極右派喊「重新選舉」　包圍體育場館毆打記者

▲20日，部分民眾持續聚集位於首爾市松坡區的奧林匹克公園手球競技場。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓本月3日地方選舉漏洞百出，多地缺乏足夠投票用紙。對此，部分極端右派（極端保守派）人士連續16天上街抗議，就連今（20）日雨勢不斷的周末，仍有數百名示威者聚集手球競技場，高舉南韓、美國國旗，要求「重新選舉」，部分人士不僅阻擋體育選手與關係人士進入場館，甚至還毆打現場採訪記者。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，20日位於首爾市松坡區奧林匹克公園的手球競技場周邊，仍有抗議群眾持續集結。警方非正式統計，上午約有200人到場，下午人數增加至約380人。為了因應緊急狀況，警方部署8個機動中隊、約600名警力戒備，防止突發衝突擴大。

首爾市即時城市數據則顯示，奧林匹克公園一帶推估人流達1萬6000至1萬8000人之間，不過該數據涵蓋範圍廣泛，除了抗議群眾以外，也包括音樂節觀眾與一般遊客。從年齡分布來看，20多歲族群占比約31.5%，為比例最高的年齡層。

現場抗議訴求主要集中在「重新選舉」、「當日投票且需進行手動計票」等議題，示威者持續高喊口號，並有部分人揮舞太極旗（南韓國旗）與美國國旗，甚至提出要求透過美韓國際合作進行調查的主張。由於該抗議行動並無固定主辦單位，而是透過社群媒體自發集結，警方在維護秩序與事態掌握上面臨一定困難。

▲南韓青年團體20日在首爾市麻浦區弘大入口前，高舉「重新選舉」標語。（圖／VCG）

報導指出，抗議行動期間已發生多起衝突事件。包括示威群眾阻擋大韓體育會相關人員進入場館，另有前往採訪的記者遭到示威群眾毆打，甚至還有針對女子手球代表隊相關人員檢查物品的爭議事件。警方指出，相關案件已分別立案偵辦，其中包含妨害業務、傷害及非法侵入等罪嫌，部分涉案人身分已被確認並進入調查程序。

此外，隨著抗議持續時間拉長，現場逐漸出現「長期駐留」現象。手球競技場出入口周邊可見帳篷、防蚊網等臨時設施，部分抗議者甚至在現場夜宿。園區內多處包括欄杆、停車繳費機與指示設施，都貼滿要求重新選舉的標語與傳單，現場呈現半封閉式抗議狀態。

與上週末一度達到約1000人集結相比，20日現場規模明顯縮減，但仍維持持續性動員。據悉，當天奧林匹克公園同時舉行音樂節活動，原訂於88草坪與手球競技場進行的部分演出，因抗議活動持續，已改至湖畔舞台與藝文場館舉行，導致活動動線與場地安排出現調整。