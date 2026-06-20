東京都知事「領半薪長達10年」！少拿1億日圓　將恢復領全薪

▲日本東京都知事小池百合子為了遵守諾言，領半薪近10年。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

日本東京都知事小池百合子自2016年就任以來堅守的「半薪承諾」即將在7月底畫下句點。64歲的小池當年以「從自身改革」為訴求打贏選戰，此後長達10年每月只領標準薪資的一半。她的薪資水準目前是全日本47個都道府縣知事中的墊底，未來將一舉躍升至薪水最高的地方首長。

10年少領逾1億日圓的代價

根據東京都公布的數據，小池的正常月薪為151萬7000日圓（約新台幣30萬3000元），若加計各項津貼，年薪總額將達到約3133萬日圓（約新台幣627萬2000元）。日媒試算，這10年來她因半薪措施合計少領逾1億日圓（約新台幣2020萬元）。

小池百合子在2016年首次出馬角逐東京都知事時，為了展現改革決心，拋出了「從自身改革」的公約。同年8月順利就任後，她便主動向都議會提交了「知事薪資減半」的特例條例案並獲得通過。

這項減薪條例起初僅設定為期1年的時限措施，但過去10年間，小池百合子年年透過條例修正案讓減薪延續。根據總務省2025年4月的最新調查，東京都知事的月薪是全日本47個都道府縣知事中「最低的一位」。

東京都議會於2025年6月通過的最近一次薪資減半條例，期限將在今年7月底正式屆滿。東京都政府透露，接下來將不會再向議會提交延長該減薪特例的修正案，這意味著小池百合子將正式領回全額薪水。

都議會壓力成為轉折點

小池向《朝日新聞》說明放棄延長半薪的原因時提到，「都議會的會派提出要求，表示明明表現活躍，薪資卻是全國最低，這樣是否妥當」。

改革初衷不因薪資恢復而改變

面對外界關注，小池強調半薪措施的設計初衷是「作為改革都政的象徵，讓議會得以認同這項特別措施」，她也明確表態，就算薪資恢復正常水準，「改革都政的立場不會有任何改變」。在她看來，半薪只是一種表態方式，而非改革本身。

都議員早一步恢復全薪

值得一提的是，東京都議會當年受到小池帶頭示範的影響，從2017年起跟進自砍議員薪資2成。而小池實施半薪後，議員年薪反而超越了知事。不過，都議員的自減薪資措施早在2025年7月便已告一段落，目前恢復領取全額薪資。