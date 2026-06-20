德國貨運列車相撞出軌！「2車廂墜落天橋」砸向公路　1人重傷

▲德國慕尼黑貨運列車相撞，2節車廂墜落天橋。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

德國慕尼黑20日凌晨發生火車出軌嚴重意外，2列貨運列車在進行調車作業時對撞，強大的衝擊力當場使其中一列火車的2節車廂噴出鐵軌，整整2大節車廂直接墜落天橋，砸至下方的路面。這起事故造成一人重傷送醫。目前事故原因仍待調查，所幸事發當時車廂內沒有裝載貨物。

根據德國《圖片報》報導，這起鐵路事故發生於20日凌晨1時40分左右，當時在慕尼黑米爾貝茨霍芬區（Milbertshofen）位於「施萊斯海姆大街（Schleißheimer Straße）」上方的鐵路天橋上，有2列貨運列車正在進行日常的調車作業。

不料，兩車因不明原因在鐵軌上相撞。慕尼黑警方發言人指出，「意外發生時，其中一列貨運列車受到強大推力，被硬生生擠出軌道，最終導致其中2節車廂支撐不住，直接墜落天橋。」

▲事發當時，列車為空車。（圖／路透）



從現場照片可以看到，2節火車車廂幾乎垂直墜落、卡在路面，碎片與大量殘骸散落一地。所幸墜落的車廂在事發當時皆為空車，未直接造成車廂內傷亡或其他損失。

警方、消防員與救護人員第一時間趕抵現場拉起封鎖線，這起事故造成一人重傷，被緊急送往附近醫院搶救，目前仍處於「極度危險但穩定」的狀態。

德國鐵路（Deutsche Bahn）發言人隨後發表聲明澄清，發生事故的這條天橋軌道平日「僅供貨運列車使用」，並不會影響普通客運列車的運行，清理作業將會持續到20日深夜，甚至有可能順延至21日。目前施萊斯海姆大街的雙向車道已全面封閉。