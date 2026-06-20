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米克拉颱風「對台影響最大時間點」曝光！　日氣象廳預測路徑

▲▼米克拉 日本氣象廳預測路徑。（圖／日本氣象廳）

▲米克拉20日凌晨生成，日本氣象廳預測路徑曝光。（圖／日本氣象廳）

記者王佩翊／編譯

米克拉颱風20日凌晨3時在菲律賓東方海域生成，根據日本氣象廳預測，米克拉將持續往西北方向移動，並在24日大轉彎北上，同時靠近台灣，屆時預估對台影響最大。此外，米克拉預估在22日發展出暴風域，並達到強烈颱風（日本定義）級別。

根據日本氣象廳時間20日下午3時的最新觀測，米克拉颱風目前位於菲律賓東部海域（北緯14.4度，東經136.7度），以每小時20公里速度，向西北西方向前進。中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺。

從氣象廳的預測路徑來看，米克拉24日至25日將會最靠近台灣，就算不登陸，也會「擦邊」掃過，恐帶來大量雨勢。

米克拉颱風隨後將往日本沖繩先島群島與石垣島一帶移動，儘管如此，本州、西日本及東日本等其他日本地區仍掉以輕心。氣象廳示警，23日起本州附近的上空將會有「梅雨鋒面」滯留。

屆時，即便米克拉颱風本體與本州仍有一段距離，但颱風外圍環流所夾帶的極度溫暖、潮濕的大水氣，將會源源不絕地灌入梅雨鋒面中，增加鋒面活動。今年6月初西日本至東日本地區也因為梅雨鋒面滯留本州，導致薔蜜還沒靠近，就已經降下大雨。

日本氣象廳預測指出，截至20日為止，米克拉正以每小時20公里的速度向西北西前進，近中心最大風速每秒20公尺。然而多國預測，在米克拉的東側海面上，目前已經浮現出一個全新的熱帶擾動，不排除可能出現雙颱共舞的情況。

 
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