晚宴坐川普旁　邀打高爾夫！李在明曝「座位安排秘辛」

▲G7峰會正式晚宴，美國總統川普坐在南韓總統李在明旁。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明日前受邀出席在法國舉行的七大工業國組織（G7）峰會，期間不僅在晚宴獲安排坐在美國總統川普旁邊，會後更公開兩人合照，透露雙方相約一起打高爾夫球，引發外界關注。如今，李在明親自揭露，這項座位安排其實是法國總統馬克宏刻意促成，再度讓峰會外交布局成為話題。

根據韓媒《中央日報》，G7峰會15日至17日在法國埃維昂萊班（Évian-les-Bains）舉行，各國領袖在正式會議之外的互動同樣受到高度矚目。其中，16日晚間官方晚宴的座位安排格外引人注意，李在明被安排坐在川普身旁。南韓青瓦台國家安保室第3次長吳玹周表示，座位配置是依照主辦國法國的意願進行安排。

不過，由於李在明在晚宴結束後親自在社群平台X公開與川普的自拍照，還透露雙方談得相當愉快，甚至約好未來攜家帶眷一起打高爾夫球，使外界更加好奇這項座位安排背後是否具有特殊外交考量。

▲G7峰會合影，川普與李在明、義大利總理梅洛尼、歐盟高峰會主席柯斯塔等人。（圖／VCG）

李在明返國後昨（19）日舉行巡訪成果簡報時進一步透露，「馬克宏總統親自告訴我，他是故意把我的座位安排在川普總統旁邊。」這番發言也讓外界重新解讀法國在此次峰會中的外交布局。

報導指出，在多邊峰會場合中，領袖座位安排從來不只是禮儀問題，而是經常被視為具有外交訊號與政治意涵的重要細節。外交界人士分析，此次法國可能考量川普與部分歐洲國家領袖之間關係較為微妙，因此刻意在川普兩側安排與其政治立場相對較接近的領袖，包括李在明以及印度總理莫迪（Narendra Modi），而非歐洲國家元首。

事實上，國際峰會上的座位安排過去也曾多次引發討論。2017年二十國集團（G20）峰會晚宴期間，俄羅斯總統普丁與時任美國第一夫人梅蘭妮亞．川普被安排並肩而坐。由於當時美國國內正深陷「通俄門」爭議，外界質疑俄羅斯曾介入2016年美國總統大選，因此兩人的座位安排立刻成為焦點。

▲川普、夫人梅蘭妮亞與俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

後來，美國前國安會俄羅斯問題專家費歐娜．希爾（Fiona Hill）更在BBC紀錄片中表示，主辦國德國可能是刻意如此安排，以讓美方陷入尷尬。

除了晚宴座位外，峰會合照站位同樣可能引發外交解讀。2024年亞太經濟合作會議（APEC）領袖合照時，中國國家主席習近平站在前排中央位置，而時任美國總統拜登則被安排在後排角落，引發部分美國保守派媒體批評是「外交羞辱」。雖然主辦國秘魯解釋是依照英文字母順序安排，但相關爭議仍持續延燒。