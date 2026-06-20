真的是免費看！北韓世足賽「官媒電視台轉播盜版」　未獲FIFA授權

▲北韓官媒疑似未取得FIFA轉播權，便透過電視台轉播波士尼亞對上加拿大的世足賽。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

北韓官媒《朝鮮中央電視台》（KCTV）再度捲入世足賽轉播版權爭議！韓媒指出，北韓疑似未取得國際足總（FIFA）授權，便透過接收鄰近國家衛星訊號，轉播2026年美加墨世界盃比賽畫面。雖然FIFA尚未正式表態，但若相關指控獲得證實，外界預料FIFA可能祭出後續措施，北韓也恐再度面臨國際版權爭議。

根據南韓媒體《中央日報》，海外足球專門媒體Alerta Mundial於當地時間17日在社群平台發文，指出北韓（朝鮮）正透過國營媒體《朝鮮中央電視台》播送2026年世界盃賽事畫面，然而北韓卻尚未獲得FIFA官方授與轉播權。

從公開的影片顯示，北韓官媒在播出時的畫面上方打出「國際足球聯盟2026年世界盃小組預選賽」字樣，內容包含象牙海岸對上厄瓜多、德國對上古拉索等比賽片段。

Alerta Mundial進一步指出，北韓疑似透過接收外國衛星訊號後再進行重播。由於FIFA並未授予北韓官方轉播權，因此平壤當局可能是利用中國等鄰近國家的衛星訊號來源，將比賽內容轉播給國內觀眾收看。

▲北韓官媒過去轉播杭州亞運賽時，竟稱呼南韓隊為「傀儡」。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

事實上，這已不是北韓第一次因世足賽轉播問題引發爭議。2023年澳洲、紐西蘭共同主辦女子世界盃期間，FIFA便曾確認北韓未經授權轉播賽事，並向負責管理《朝鮮中央電視台》的朝鮮中央廣播委員會（KRT）發出警告函，要求避免類似事件再度發生。

回顧過去，北韓在2002年日韓世界盃時，也曾將南韓與義大利的16強戰剪輯成約1小時內容，並延後5天才播出。

不過，從2010年南非世界盃到2022年卡達世界盃期間，北韓皆透過亞洲太平洋廣播聯盟（ABU）取得轉播權支援，以錄播方式播出賽事。當時FIFA同意透過ABU，讓包括北韓、東帝汶、寮國、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克在內等7個經濟較落後國家民眾得以收看世足賽。

然而此次情況有所不同。南韓廣播界人士透露，2022年卡達世界盃時，持有南韓地區轉播權的無線電視台曾與FIFA達成協議，將北韓地區的相關轉播權交由FIFA處理，因此FIFA得以直接或透過ABU向北韓提供授權；但本屆世界盃資格賽期間，北韓似乎尚未取得相關授權。

▲北韓「我故鄉女子足球隊」5月23日以1比0的成績擊敗日本，奪下亞洲足球聯盟（AFC）女足冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，《朝鮮中央電視台》目前並未像過去世界盃期間那樣播出完整錄播賽事，而是透過晚間新聞簡短介紹部分比賽畫面。分析認為，這與近年北韓女子足球在FIFA及亞洲足球總會（AFC）主辦賽事屢創佳績有關，官方希望持續向國內宣傳足球發展成果，因此仍有播出國際賽事畫面的需求。

南韓統一研究院資深研究委員吳京燮（音譯）分析，足球是北韓少數無法完全忽視國際規範的領域之一。他表示，尤其北韓女子足球長期保持競爭力，不僅被視為展現國力的重要工具，也涉及國際賽事獎金與外匯收入，因此平壤當局不太可能完全無視國際社會觀感。

外界也推測，若未能取得正式授權，北韓未來可能持續以播放精華片段或透過較封閉的國內播送管道來降低爭議風險。