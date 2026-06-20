澤倫斯基開嗆白俄！　限「1週內」拆除俄軍設備：否則換烏軍動手

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）19日向白俄羅斯發出最後通牒，要求白俄羅斯領導人魯卡申柯（Alexander Lukashenko）應該在「1週內」移除境內所有被俄軍用來攻擊烏克蘭的軍事設備，否則基輔當局將會親自採取行動。

根據《路透社》報導，澤倫斯基在記者會上直言，白俄羅斯在與烏克蘭接壤的兩個地區設有訊號中繼站，俄羅斯軍隊正是利用這些站點，在襲擊烏克蘭平民時進行導引與定位。

對於魯卡申柯過去極力撇清的態度，澤倫斯基顯得相當不以為然，「他一直說自己不想參戰，這有什麼意義？那就讓他把這些設備移除，或者直接關閉。我認為1週的時間對他來說已經綽綽有餘。」

澤倫斯基更當場撂下狠話警告，「如果他不做，我們就會做！」不過，他並未在記者會上進一步說明烏軍具體將採取什麼樣的行動。

點名白俄煉油廠助紂為虐 烏軍加大打擊力道

除了前線的軍事設備，澤倫斯基這次也直接點名了白俄羅斯的煉油產業。他指出，該產業目前已經成為莫斯科最重要的軍事供應來源之一，「今天他就是俄軍最主要的供應商，這能不能喊卡？我敢說這完全在魯卡申柯的能力範圍內，因為他才是掌控一切的人。」

事實上，隨著俄烏衝突爆發至今超過4年，烏克蘭為了削弱俄羅斯的作戰能力，近期已經不斷加強對俄羅斯石油設施與能源供應鏈的無人機襲擊。

防白俄成俄軍跳板 兩國5月才剛辦核武演習

澤倫斯基近幾個月來多次警告，俄羅斯正計劃將明斯克（Minsk）更深地捲入這場戰爭。回顧2022年2月俄軍展開全面入侵初期，白俄羅斯就曾提供領土作為俄軍進攻烏克蘭的跳板。

雖然魯卡申柯上個月才全盤否認白俄會被進一步拖入戰爭的說法，但他也強調，一旦遭遇侵略，白俄將與俄羅斯攜手共同防衛。

今年5月，這兩個緊密盟友才剛共同舉行了敏感的核武演習，境內更已部署了俄製的「榛果」（Oreshnik）中程高超音速彈道飛彈系統，也讓邊境局勢持續陷入緊繃。