教室、球場都是砲房！　美國女老師「經營OnlyFans」涉性侵6學生

▲25歲前科學老師尼科爾斯（Maris Nichols）涉性侵6學生。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

美國喬治亞州一名25歲高中老師涉嫌猥褻6名青少年，沒想到隨後案情如滾雪球般擴大，最新法庭文件指出，她私底下竟然還經營付費成人平台OnlyFans，更有知情學生以此作為把柄，集體威脅勒索她，藉此換取更高的學期成績。

綜合外媒報導，這起震撼各界的案件有了爆炸性發展。搜查令詳細揭露了調查人員針對亞歷山大高中（Alexander High School）25歲前科學老師尼科爾斯（Maris Nichols）的調查細節。

道格拉斯郡警長辦公室（Douglas County Sheriff’s Office）目前已發出十多張搜查令，對象除了尼科爾斯本人之外，還包含社群平台Snapchat、OnlyFans、電信公司AT&T，以及多名涉案學生和其家長。

媒體取得的文件顯示，尼科爾斯因為被爆出經營OnlyFans帳號，疑似遭到學生集體勒索。

穿「耶穌愛你」毛衣激戰 高爾夫球場當野戰基地

搜查令中更披露了多項令人咋舌的露骨細節，文件指出，尼科爾斯疑似被拍下一段與學生發生性關係的性愛影片，諷刺的是，她當時身上竟然還穿著一件寫有「耶穌愛你」（Jesus Loves You）字樣的毛衣。

目前調查人員正在積極調閱某座高爾夫球場的監視器畫面，因為尼科爾斯曾在那裡與一名青少年約會碰面。此外，警方也正針對其中兩名關鍵學生的遺傳物質（DNA）和指紋進行採證。

教室置物間、悍馬車激情 案情連環爆遭控11罪

尼科爾斯最初會落網，是因為被指控在教室的置物間以及一輛停放的悍馬車內，與一名學生發生性接觸。沒想到短短兩週後，她再度遭到逮捕，並面臨額外的11項罪名指控，其中包括猥褻兒童、湮滅證據，以及對另外5名學生的引誘與誘拐。

起訴指控內容指出，她的性涉案地點遍及悍馬車和高爾夫球場，甚至還傳送煽情裸照給學生、與青少年互傳露骨的色情簡訊。調查人員報告更顯示，尼科爾斯在第一次被捕前不久，曾惡意施壓學生，要求對方立刻刪除兩人之間的所有通訊對話紀錄。

據了解，尼科爾斯畢業於自由大學（Liberty University），這是一所私立的福音派基督教大學，該校校風極為保守，嚴格維持並禁止任何婚姻之外的性行為，如今對比她的行徑顯得格外諷刺。

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