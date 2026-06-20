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霸凌日混血女童！14名同學嗆「滾回妳國家」釘書包　家長崩潰轉學

▲▼日本小學生，兄妹，姐弟，子女。（圖／CFP）

▲日本仙台一名小學生長期遭同學霸凌，甚至書包還被插上釘子。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本宮城縣仙台市某市立小學驚傳嚴重校園霸凌事件，一名自國外返日就讀的小學三年級混血女童，長期遭14名同學以「滾回妳的國家去」、「不會講日語的傢伙」言語霸凌，甚至書包還被人惡意插上釘子，最終迫使家長申請轉學。仙台市教育委員會今年3月將此案認定為霸凌重大事態，將啟動第三方調查委員會釐清案情。

根據日媒《TBC東北放送》、《仙台放送》，該名混血女童於2023年8月從國外搬回日本定居，並轉入仙台市立小學就讀，當時為小學三年級。豈料轉學後不久，便遭班上同學持續以歧視性言語進行霸凌，包括「滾回妳的國家去」、「連日語也不會講的傢伙」，且遭到排擠等集體孤立行為。

在2年半的時間內，類似的霸凌行為就高達至少15起。

更嚴重的是，今年3月，女童家長在檢查書包時，發現背包上被人插入釘子，安全受到威脅。家長基於「為了不讓孩子遭遇更嚴重的危害」，最終於今年4月決定安排轉學。

▲▼日本,學生,小學生。（圖／VCG）

▲長期遭班上同學嚴重霸凌，家長最後安排轉學。（示意圖／VCG）

此案曝光後，接獲家長求助的仙台市議員伊藤優太向仙台市教育委員會提出質詢，要求釐清事實與相關責任歸屬。伊藤優太指出，此案已構成長期且反覆的霸凌行為，且校方與教育單位對受害者的求助反應不足。

受害學生家長透過市議員表達強烈不滿。家長直言，「為了不讓孩子死掉才不得不轉學」，同時批評校方與教育委員會未將相關求救訊號視為嚴重風險。仙台市教育委員會則回應，對於家長的不滿「深感重視」，但目前針對個案細節無法進一步說明，強調將依第三方委員會調查結果妥善處理。

根據《日本放送協會》，仙台市教育委員會已正式認定此案屬於「重大事態」，並著手準備設置第三方調查委員會。仙台市長郡和子也在市議會表示，已將校園霸凌防治列為市政重點政策，強調將與教育委員會合作，「徹底落實防範未然的措施」，避免類似事件再度發生。

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