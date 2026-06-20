狂燒畫面曝光！加勒比海度假村陷火海　1700人緊急疏散

記者張方瑀／綜合報導

加勒比海旅遊勝地多明尼加巴亞希貝（Bayahibe）一間海灘度假飯店於當地時間19日發生嚴重火警。現場火勢猛烈，濃煙直竄天際，當局緊急疏散將近1700名遊客，但這場大火仍造成一名46歲的義大利籍女子不幸喪命，另有9人受傷。

茅草屋頂助長火勢 濃煙吞噬海岸線

根據《路透社》報導，起火地點位於溫德姆多米尼克斯海灘度假飯店（Viva Wyndham Dominicus Beach Hotel），當地媒體曝光的影片顯示，猛烈的火舌迅速吞噬度假村的茅草屋頂，加勒比海海岸線上空更竄出陣陣駭人的黑色濃煙。

▲多明尼加海灘度假村大火。（圖／路透）



多明尼加緊急應變中心（COE）表示，初步觀察指出，因為部分屋頂結構是由棕櫚葉搭建，材質十分易燃，再加上現場風勢助長，才導致火勢迅速蔓延。

1義籍女身亡、9人受傷 上千遊客急撤離

緊急醫療服務局（DAEH）在聲明中證實，一名46歲的義大利籍女子瓦倫蒂諾（Francesca Valentino）在火災中不幸喪生。此外，有3人被送往醫療機構救治，另有6人在現場接受治療，受波及的人員包含房客、訪客與緊急救難人員。

當局在第一時間緊急疏散了近1700名遊客，並將房客全數安置於附近的飯店。

緊急應變中心指出，目前火勢已經獲得控制，但詳細的起火原因仍有待進一步調查。同集團旗下的溫德姆多米尼克斯皇宮飯店（Viva Wyndham Dominicus Palace）並未受到波及。

緊急應變中心強調，「巴亞希貝及周邊地區的旅遊活動並沒有受到影響，大家還是可以和往常一樣安全地遊玩。」