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韓中選會聲稱「不知道」投票用紙少印　委員長遭爆料半年前就知情

▲▼南韓中央選舉管理委員會委員長盧泰嶽引咎辭職。（圖／VCG）

▲南韓中央選舉管理委員會委員長盧泰嶽引咎辭職。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓本月3日地方選舉，多地傳出缺乏足夠投票用紙，中央選舉管理委員會（中選會）委員長盧泰嶽引咎辭職，然而爭議卻持續延燒！針對「投票用紙縮減印製50%」指引方針，盧泰嶽表示並不知情，然而最新資料顯示，該影響地方選舉投票用紙的關鍵決策，早在選舉前6個月便已在高層會議知悉，與先前說法產生明顯出入。

根據《韓聯社》，南韓最大在野黨國民力量國會議員金恩慧昨（19）日指出，地方選舉引發投票用紙不足問題，其背後的「投票用紙印製數量下限縮減至50％」指引，其實早在選舉前半年就已向時任中選會委員長盧泰嶽報告。該說法與先前「投票用紙不足事態真相調查委員會」的調查結論有所不同，該委員會曾認定相關高層事前並未接獲報告。

中選會提交給金恩慧的書面答覆顯示，相關「制度修訂事項」已包含在2025年11月24日召開的第15次委員會會議中，並列入「公職選舉管理規則等修訂檢討案」。該項修訂內容之一，即涉及地方選舉投票用紙印製數量下限由60％調降至50％。據悉，當時盧泰嶽有出席會議。

換言之，從時間軸來看，該縮減印製比率的政策內容，實際上在正式制度修訂完成前約2週至1個月的會議中，已被納入報告事項，並讓相關高層知悉。不過中選會也補充說明，該內容僅為約42頁文件中的不到1頁篇幅，並未作為獨立議題單獨討論，因此並不存在專門針對該事項的深入決策過程。

根據先前說法，中選會原本表示，相關調整是透過2025年12月10日由事務總長決行的「第9屆地方選舉綜合管理指引」，以及同月24日由選舉政策室長決行的「選舉程序事務手冊」完成，將投票用紙最低印製比例從60％下修至50％。

然而，真相調查委員會主席日前曾表示，委員長回函稱未曾在事前接獲相關報告。不過隨後又修正說法指出，盧泰嶽在追加回覆中承認，該內容確實包含在委員會報告案中，但因其已卸任且未詳閱文件，先前記憶回應為「未接獲報告」。

金恩慧對此批評，相關說法前後不一，形同誤導輿論，質疑調查委員會過度依賴中選會高層陳述，未能釐清完整事實。她強調，應對相關高層進行強制偵查，甚至包括對前委員長採取收押偵辦措施。

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