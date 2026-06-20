英國倫敦北部2火車對撞！司機慘死、89人傷　乘客：突然被拋出去

British Transport Police said that at least one person had died and several others were injured following a collision involving two trains near Bedford, about 100 km north of London https://t.co/nLrRHbepos pic.twitter.com/jaVITfzKgu— Reuters (@Reuters) June 20, 2026
記者王佩翊／綜合報導
英國倫敦北部19日下午發生重大鐵路事故，2列同方向行駛的旅客列車在貝德福鎮（Bedford）郊外追撞，造成一名列車司機員當場罹難，並有多達89人因事故受傷，其中包括11名傷勢極為嚴重的乘客，事故現場一度秩序大亂，哭喊聲與尖叫聲此起彼落。
根據《美聯社》報導，東密德蘭列車（East Midlands Railway）的聲明指出，一班19日下午4時40分從科比（Corby）出發、前往倫敦聖潘克拉斯站（St. Pancras station）的火車，與另一班同日下午3時50分由諾丁罕郡（Nottingham）開往同一終點站的列車在下午5時15分左右發生碰撞。
英格蘭東部救護服務局（East of England Ambulance Service）隨即出動救護直升機及危險事故處理小組趕赴現場救援。英格蘭東部救護服務局指出，該起事故造成1死89傷，其中有11人命危，22人重傷，另外56人則為輕傷。
鐵路、海事和運輸工人全國聯盟（National Union of Rail, Maritime and Transport Workers）秘書長鄧普西（Eddie Dempsey）也出面確認，此次不幸身亡者是其中一輛列車的司機員。
????????‼️???? TWO TRAINS CRASH - MANY INJURED— Lord Bebo (@MyLordBebo) June 19, 2026
The East of England ambulance service said an air ambulance and the Hazardous Area Response Team is responding to the “major incident” south of Bedford.
“We encourage people to avoid the area”
Witnesses said it was “like a bomb… pic.twitter.com/C0X8lNQhOM
身處後方車廂的乘客奈浦（Peter Knapp）表示，撞擊發生時毫無任何預兆，他突然間整個人就被甩向前方的座椅，緊接著就看到煙霧冒出，車廂內所有人都在哭喊、尖叫，每個人都陷入驚慌與混亂。
奈浦進一步說明，他站起身後發現有人無法開口說話，甚至有乘客腿部出現骨折，自己最後因為身形較為瘦小，才得以從車門縫隙中硬擠出去逃離現場。
貝德福郡警方（Bedfordshire Police）在事後聲明中指出，已將此次事故列為重大事件處理，警官持續在現場配合消防及救護部門展開應對工作。
???? PICTURED: The high-speed East Midlands Railway train that has collided with a commuter train near Bedford pic.twitter.com/l7iI5wawb9— Politics UK (@PolitlcsUK) June 19, 2026
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