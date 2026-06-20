狂飛22小時不落地！　全球最長「雪梨直飛倫敦」專屬客機曝光

▲澳洲航空（Qantas）打造全球最長雪梨直飛倫敦航線。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

商業航空史即將迎來巨大突破！近一世紀以來，全球航空公司不斷追求一項終極目標，就是以不中斷的直飛航班，將雪梨與地球另一端的倫敦串聯起來。如今，澳洲航空（Qantas）備受矚目的「日出計畫」進入最後階段，首班雪梨直飛倫敦的航班正式敲定於2027年10月啟航，讓這項夢幻航線即將成真。

航空界關鍵里程碑 旗艦客機亮相

澳航本週在法國土魯斯（Toulouse）的空中巴士（Airbus）製造廠，正式揭開首架空中巴士（Airbus）A350-1000ULR的面紗。這款具備突破性意義的超長程客機，未來將專門執飛雪梨往返倫敦與紐約航線。

親臨現場的CNN航空專家奎斯特（Richard Quest）形容，這對空中巴士是極具翻轉意義的時刻，完全可媲美近20年前新加坡航空（Singapore Airlines）推出A380巨無霸客機（A380 superjumbo）的盛況。

▲航班頭等艙配置。（圖／路透）



克服22小時極限 打破「距離暴政」

「日出計畫」（Project Sunrise）的命名是為向澳航二戰期間的歷史性航班致敬，聚焦於挑戰極限的「超長程旅行」。澳航執行長哈德森（Vanessa Hudson）表示，「克服『殘酷距離』（tyranny of distance），正是澳航創立的初衷。」

為實現長達22小時的極限旅程，澳航訂購了12架特製的A350-1000客機。空中巴士工程師透過加裝額外油箱，將航程延長了約1000海里，成功讓過去技術上無法克服的航線化為現實。

載客量大砍四成 頂級艙等追求極致舒適

要在高空連續待上近一天，機艙體驗必須全面升級。為減輕生理負擔，澳航將載客量從標準版A350的400人，大幅縮減至僅238人。機上更規劃了「健康區」鼓勵旅客伸展筋骨；機艙同時配置了特殊的照明系統，能配合目的地的時區逐漸調整光線，以科學方式緩解時差帶來的不適感。

▲機艙同時配置特殊照明系統，能配合目的地的時區逐漸調整光線。（圖／路透）



機艙配置方面，頭等艙採1-1-1排列，套房配備80吋平躺床、單人沙發與全身衣櫥；商務艙有52個套房採1-2-1配置，皆具專屬滑門；豪華經濟艙40座採2-4-2配置；經濟艙則為140座採3-3-3配置。

展現澳洲精神 挑戰飛航最後疆界

澳航強調，現有從伯斯（Perth）直飛倫敦等超長程航線，顧客滿意度極高，證明市場需求強勁。

首架改裝客機已完成試飛，預計明年開始交機。哈德森驕傲地表示，這不僅免去旅客轉機的折騰，更體現澳洲人確立使命便勇往直前的堅毅性格，絕對是國家榮耀的展現。