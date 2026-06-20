莫斯科煉油廠爆炸！　《紐時》核實：俄軍「防空飛彈」打到自己

▲俄羅斯首都莫斯科一處煉油廠在18日發生爆炸。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯首都莫斯科一處煉油廠在18日發生爆炸，而這起事件原本被視為烏克蘭對莫斯科發動最大規模無人機襲擊的象徵畫面，然而根據《紐約時報》核實的社群媒體影片分析指出，這場大爆炸可能並非烏克蘭無人機所致，而是遭到俄羅斯自家的防空飛彈誤擊。

儲油槽屋頂炸飛 抖音關鍵畫面曝光

這起爆炸地點位於莫斯科東南部的卡波特尼亞煉油廠（Kapotnya oil refinery）。當時儲油槽的屋頂被巨大的爆炸威力直衝半空中，在濃濃黑煙頂端宛如「衝浪」般漂浮，隨後重摔落地，整座設施瞬間被烈火吞噬。

根據《紐時》核實、最初源自中國社群平台「抖音」的影片顯示，當時地面發射了兩枚防空飛彈，軌跡十分清晰，顯然是為了攔截在煉油廠附近飛行的烏克蘭無人機。

New footage confirms that an errant Russian surface to air missile was responsible for the tank roof toss at the Moscow Oil Refinery this morning. pic.twitter.com/H5kdsuO2pY — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 18, 2026

然而，其中一枚飛彈卻以低空軌跡直接朝著儲油槽飛去，且在飛彈抵達設施的同一時間，現場便瞬間陷入火海。

路邊狂射防空飛彈 專家：暴露俄軍絕望窘境

英國安全專家兼國防研究教授克拉克（Michael Clarke）指出，從飛彈的發射源頭、低空軌跡以及飛行初期沒有發射煙霧、僅有細長尾跡等特徵來看，強烈支持了這是一枚「人員攜行式防空飛彈」（MANPAD）的推測。這種武器通常由士兵像拿槍一樣操作，用來擊落來襲威脅。

此外，其他經《紐時》核實的影片也拍到，18日當天有穿著制服的軍人站在路邊，朝著頭頂飛過的烏克蘭無人機發射 MANPAD。

英格蘭克蘭菲爾德大學（Cranfield University）國防航空學教授薩丁頓（Alistair Saddington）也表示，畫面確實顯示了短程飛彈的尾氣，從機率上來看極可能是 MANPAD。他直言，在都市環境中低空發射這種武器，反映出局勢的絕望，而在此次事件中，恐怕引發了意料之外的後果。

▲俄羅斯首都莫斯科一處煉油廠在18日發生爆炸。（圖／路透）



烏軍「無人機海」狂轟 俄軍面臨燒錢考驗

這起疑似「烏龍誤擊」的事件，凸顯出俄羅斯防空系統在應對烏克蘭日漸擴大的無人機攻勢時，正陷入極大窘境。俄羅斯當局宣稱，18日當天在全國各地共擊落了992架烏克蘭無人機。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）近來積極透過對俄國石油與燃料設施的猛烈空襲，將戰爭帶回俄羅斯本土，藉此施壓俄國總統普丁（Vladimir V. Putin）談判以結束衝突，這已導致俄國加油站大排長龍並實施限購。

面對嚴峻災情，普丁尚未對18日這場未造成人員傷亡的攻擊發表公開談話。

烏克蘭與中東地區衝突均證明，防禦大群廉價無人機是現代戰爭中最棘手的任務。專家指出，保護莫斯科的傳統防空系統造價高昂，原先是設計用來攔截敵機或飛彈，而非對付鋪天蓋地的廉價無人機。

薩丁頓教授表示，用大型防空飛彈打無人機非常昂貴且消耗庫存，俄羅斯正面臨與烏克蘭相同的攔截苦戰。

據《紐時》核實畫面，俄軍已在19日於同一條公路附近，緊急部署了車載的「鎧甲」（Pantsir）飛彈防空系統以加強防禦，但該系統在面對龐大的無人機機群時，依然相當吃力。