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川普開箱「新空軍一號」！獲卡達贈送最豪華專機　曝光驚人造價

▲▼卡達贈送的「新空軍一號」在華府近郊安德魯斯聯合基地首度公開，美國總統川普參觀後發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡達贈送的「新空軍一號」在華府近郊安德魯斯聯合基地首度公開，美國總統川普參觀後發表談話。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普在華府近郊安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）首度公開亮相由卡達政府贈送的波音747-8豪華專機。這架價值約4億美元（約新台幣118億元）的巨型客機，經美國空軍完成安全與通訊等改裝後，將暫時納入「空軍一號」機隊，作為總統專機使用，直到波音延宕多年的新一代VC-25B總統專機於2028年交付為止。

根據美媒《CBS News》、《BBC》，川普於當地時間20日從機艙走下，向軍方人員與官兵發表談話，盛讚這架飛機是「世界上最豪華的飛機」。他表示，這架747-8體積比現有總統專機更大，甚至必須興建專用機棚停放。他還透露，該機將在美國明年7月4日慶祝建國250周年活動期間，率領大規模飛行表演編隊飛越華府上空。

▲▼卡達贈送的「新空軍一號」在華府近郊安德魯斯聯合基地首度公開，美國總統川普參觀後發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

美國空軍指出，這架飛機已完成主要改裝工程，即將展開所謂的「服役驗證飛行」（commissioning flights），相當於正式投入任務前的最終測試。軍方指出，改裝內容涵蓋安全防護、任務通訊、後勤支援與先進科技設備升級，並強調任何潛在安全威脅都已被排除，使其符合總統專機執行任務的需求。

不過，美軍也坦言，相較於外部系統升級，機艙內部格局幾乎維持原貌，因此原本豪華的皮革座椅、木質裝潢與高級內裝大多得以保留。川普也大力稱讚飛機工藝，「看到它時你簡直不敢相信」，並特別提及木材、材料與引擎品質皆屬世界頂級水準。他同時向卡達元首表達感謝，稱這份禮物是「一種榮耀」。

這架波音747-8是卡達王室於2025年5月捐贈給美國國防部的飛機。消息曝光後，立即引發民主、共和兩黨部分人士質疑。批評者認為，美國總統接受外國政府價值數億美元的贈禮，恐涉及利益衝突，甚至可能違反憲法精神。美國聯邦法律規定，官員通常只能接受價值不超過480美元的禮物。

▲▼卡達贈送的「新空軍一號」在華府近郊安德魯斯聯合基地首度公開，美國總統川普參觀後發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

面對爭議，川普始終否認存在利益衝突或國安風險。他先前曾表示，若能免費獲得飛機，美國軍方與納稅人就不必額外負擔數億美元成本，「只有傻瓜才會拒絕這份禮物」。白宮則強調，接受飛機完全合法，並承諾川普卸任後，該機將捐贈給其總統圖書館。

在新機加入後，自1990年服役至今的兩架747-200B總統專機也逐步退居二線。白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）日前在社群平台貼出舊機照片，並寫下「任務完成，忠實的僕人」，向這款服役超過35年的經典專機致敬。美軍表示，退役機型未來仍將編入行政專機機隊，供政府高階官員執行公務飛行任務使用。

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