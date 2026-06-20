日本新幹線接連出事！他闖鐵軌「遭撞擊慘死」　乘客從背包拿菜刀

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本新幹線昨（19）日接連發生事故，東海道新幹線希望號49號行經濱松站時撞上闖入鐵軌的行人，導致該名行人當場死亡、造成列車塗裝受損，東海道新幹線與山陽新幹線一度全線停駛，出現大規模延誤。同日，北陸新幹線車內通報疑似有乘客持刀，警方到場後查獲菜刀，並認定其持有菜刀具有正當理由。

根據《日本放送協會》，東海道新幹線19日下午5時41分，由東京車站開往博多車站的「希望號49號」，行經靜岡縣濱松站時，與闖入鐵軌的行人發生擦撞。雖然車上乘客未有人受傷，但遭撞的行人當場死亡，列車先頭車輛也出現塗料剝落與損傷。

事故發生後，JR東海一度宣布東海道新幹線東京至新大阪全線停駛，山陽新幹線則是博多站至新大阪站上行線受影響。由於現場檢查與安全確認作業持續進行，列車直到晚間近9時才陸續恢復運行，期間共計有多達58班列車停駛，約100班列車延誤，延誤最長達3小時40分，估計約14萬名旅客受到影響。

▲日本東海道新幹線、山陽新幹線19日因撞擊事故而導致列車延誤，東京車站擠滿乘客。（圖／達志影像／美聯社）

因大規模延誤，多地車站出現旅客滯留情況，東京、名古屋與新大阪等主要車站甚至開放停靠列車作為臨時休息空間，提供「列車飯店」讓無法即時找到住宿的乘客過夜。JR東海也表示，20日預計自首班車起恢復正常運行。

有乘客回憶事發當下指出，列車在通過濱松站後逐漸減速並停下，隨後才透過廣播得知發生「疑似與物體發生接觸事故」，車內雖未陷入混亂、且冷氣持續運轉，但等待時間卻長達數小時，不少旅客行程因此被迫延誤或改變安排。

19日下午，北陸新幹線也發生持刀疑慮事件。根據日媒《TBS News》，列車行經上野站至大宮站區間時，有乘客發現一名男子背包內疑似露出刀具刀柄，隨即通報列車人員。列車抵達大宮站後，警方到場檢查，從該名30多歲男子的背包內查獲以袋子包裹的菜刀。

警方進一步調查後指出，該名男子表示刀具是因移動需求而隨身攜帶，經評估後認定其「持有菜刀具有正當理由」，因此未朝違法攜帶武器方向處置。事件雖短暫引發車內緊張，但未造成傷害或進一步衝突。

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