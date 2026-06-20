內馬爾因傷又缺陣！　巴西總統酸爆：全球首位「遠端工作」球員

▲巴西球星內馬爾（Neymar Jr.）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

2026世界盃足球賽火熱開打，森巴軍團巴西隊今迎戰海地，不過當家球星內馬爾（Neymar）卻因右小腿傷勢未癒持續缺陣，不僅讓球迷大感失望，就連巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula de Silva）都忍不住公開狠酸，笑稱內馬爾根本是全球第一位在世界盃「遠距上班」的國家隊球員。

傷勢未癒持續缺陣 國家隊得分王至今「一球未踢」

根據《法新社》報導，現年34歲的內馬爾身為巴西國家隊史上進球紀錄保持人，卻在5月底被診斷出右小腿受傷。今年球季他因為接連不斷的傷病問題，為老東家山度士（Santos）出賽的場次足足少了一半，雖然這次仍入選國家隊，但近況不佳也引來外界不少質疑。

巴西隊在首場分組賽以1比1與摩洛哥握手言和，當時內馬爾就因傷缺席；而今天在費城對陣海地的第二場分組賽，內馬爾也沒有隨隊前往，而是留在訓練基地持續接受復健。

據巴西媒體報導，總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）和教練團成員態度相當謹慎，不願冒險讓這位傳奇前鋒帶傷強行復出，以免影響到後續淘汰賽的戰力。

「他根本沒在踢球！」 總統魯拉公開大酸內馬爾

內馬爾遲遲無法上場，意外讓巴西總統魯拉找到了調侃的機會。魯拉日前出席一家醫院的公開活動時，現場一名小男孩興奮提到了內馬爾的名字，現年80歲的魯拉隨即開啟幽默模式回應，「內馬爾？他根本連場都沒上啊！」

▲巴西總統魯拉。（圖／路透）



魯拉接著大開玩笑說，「內馬爾大概是世界上第一位被選入國家隊，卻在踢『遠端工作』的球員。」似乎對這位明星前鋒的缺席感到無奈。隨後魯拉更提到巴西宿敵阿根廷的超級巨星梅西（Lionel Messi），笑稱，「看到阿根廷有梅西，也許我該去把梅西簽來替巴西踢球。」

玩笑背後不單純？ 兩人在大選結下樑子

事實上，魯拉這次公開酸爆內馬爾，在巴西媒體眼中恐怕不只是單純的玩笑話。回顧2022年巴西總統大選期間，內馬爾曾大動作公開力挺極右派的前總統波索納洛（Jair Bolsonaro），與現任左派總統魯拉的政治立場針鋒相對。

因此，這次內馬爾因傷在世界盃坐板凳，卻遭到國家元首公開調侃，不少巴西政論媒體認為，這番「遠距上班」的言論背後，多少帶著點當初大選結下樑子的政治火藥味。

巴西隊的最後一場分組賽將於台灣時間24日在邁阿密對陣蘇格蘭，屆時內馬爾是否能趕在最後關頭回歸「實體打卡」，全球球迷都在看。