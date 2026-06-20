伊波拉入侵「民主剛果難民營」！　1個月內連續30人死亡

▲剛果民主共和國爆發嚴重伊波拉疫情。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

剛果民主共和國位於伊圖里省（Ituri）布尼亞市（Bunia）的基貢澤難民營（Kigonze），自5月初以來在短短1個多月內，接連有至少30名難民死亡。由於死者生前皆出現極度劇烈的頭痛、高燒與瘋狂嘔吐等慘狀，官員認為，致死率極高的「伊波拉病毒」（Ebola）恐已在營區內迅速擴散。

根據《路透社》直擊報導，收容超過1.5萬名流離失所平民的基貢澤難民營，如今疑似成為伊波拉疫情的暴風中心。營區官員埃蒂安（Dz'djo Ndrutsi Etienne）崩潰透露，光是本周就有高達10人死亡，而正常情況下，該難民營每月的死亡人數僅約1至3人，目前的死亡率完全是前所未見。

天主教慈善救助組織「國際卡利塔斯」（Caritas）主任扎納穆齊（Justin Zanamuzi）痛心表示，他的團隊在17日親眼目睹營區內有多具「蓋著床單的冰冷屍體」，其中甚至包含孕婦與多名年幼兒童。然而，由於當地難民對醫療機構抱持高度不信任與抗拒心理，直到18日之前，難民營的患者與死者家屬皆「拒絕抽血或屍體篩檢」，導致醫療團隊無法第一時間確診或是確認死因。

網路上流傳的最新驚悚畫面顯示，多名身穿全套白色防護衣的防疫人員正在現場對一具具遺體進行大範圍噴灑消毒，並在一具巨大的十字架旁，神色哀戚地準備嬰幼兒用的迷你小棺材。

4名國際人道救援組織幹部指出，民主剛果的難民營之所以會淪為傳染病肆虐的溫床，全因美國總統川普上台後，強硬砍斷了對非洲多國的「WASH（水資源、環境衛生與個人衛生）」關鍵金援。

聯合國的官方數據顯示，國際捐助者對剛果民主共和國的廁所與洗手站的建設資金在2024至2025年間遭腰斬，直接少了一半，僅剩3800萬美元（約新台幣12億元），而今年世界衛生組織發起的8000萬美元（約新台幣25億元）募款呼籲，目前更是僅達標21%。