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以色列搞破壞？　美情報機構：納坦雅胡「恐繼續轟黎巴嫩」

▲▼以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國與伊朗才剛簽署全新的停火協議，呼籲全面停止黎巴嫩境內的軍事衝突。然而根據美國情報機構最新報告指出，美方官員認為，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在國內巨大的政治壓力下，很有可能無視美伊協議，故意「搞破壞」，持續對黎巴嫩什葉派民兵組織「真主黨」（Hezbollah）發動猛烈軍事空襲。

國內民怨沸騰！納坦雅胡頂壓力「必須還手」

根據《紐約時報》報導，美國官員透露，這份由美國情報機構發表的最新報告指出，納坦雅胡目前在以色列國內正面臨排山倒海的輿論壓力。由於真主黨持續對以色列北部發動猛烈襲擊，以色列民怨四起，要求政府採取強硬報復。

對以色列而言，由伊朗資助、在黎巴嫩擁有強大政治與軍事影響力的真主黨，是動搖國本的「關鍵威脅」。以方官員堅信，對於真主黨的攻擊絕對不可能坐視不管。

美國情報機關分析，即使以色列的軍事行動會直接破壞美伊之間針對核計畫及永久和平的談判，納坦雅胡仍在所不惜，極可能在未來幾周內持續下令轟炸。

這份美伊停火協議在以色列國內「極度不受歡迎」，輿論與名嘴紛紛痛批該協議內容漏洞百出，不僅沒能解決伊朗的飛彈威脅，還要求美軍撤離該地區，甚至試圖限制以色列在黎巴嫩的合法軍事自衛權。

沒簽字不算數？以大使放話：絕不在國家安全妥協

事實上，以色列本周根本沒有參與該項美伊協定的簽署。不過，以色列駐美大使雷特（Yechiel Leiter）19日發表聲明緩頰，聲稱以方已承諾立即停火，並「暫停了在黎巴嫩境內的所有攻勢行動」。但他同時強調，以色列軍隊將會繼續留守在黎巴嫩南部，並放話，「以色列絕對不會在國家安全上做出任何一絲妥協。」

對此，而美方情報機構的評估卻持懷疑態度。真主黨19日在以色列控制的黎巴嫩南部發動無人機埋伏襲擊，當場炸死4名以色列士兵；以色列隨後發動瘋狂報復性空襲，直接炸死至少47人。這場血腥衝突也導致原定於19日在瑞士舉行的美伊高層談判被迫無限期延期。

川普關係決裂？副總統萬斯怒開嗆：以國政客少來攻擊唯一盟友

這份由《華盛頓郵報》率先披露的情報報告同時點出，納坦雅胡等以國高層對於美伊簽署的諒解備忘錄感到極度焦慮與不安。與此同時，納坦雅胡與美國總統川普之間的緊張關係也跌入歷史谷底。

知情官員透露，納坦雅胡原本盤算著在今年秋天以色列大選前，能再度與川普修復關係以拉抬選情，但這份停火協議顯然成了雙方決裂的導火線。

更雪上加霜的是，美國副總統范斯（JD Vance）日前在推廣美伊協議的新聞發布會上，直接劈頭痛罵納坦雅胡內閣中那些公開批評美國與川普的官員。范斯毫不客氣地表示，「川普是此時此刻世界上唯一同情以色列的國家元首，而他剛好又是世界超級大國的領袖。如果我是以色列政府的內閣成員，我可能不會去攻擊我世界上唯一僅存的強大盟友！」

截至目前為止，以色列駐華盛頓大使館代表並未對范斯的言論做出任何回應，僅重申以軍在黎巴嫩的所有軍事行動，皆是面對真主黨襲擊時的「正當防衛」。

 
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