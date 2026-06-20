川普特使、女婿赴瑞士重啟協議！　伊朗外長曝「成敗關鍵」

▲美國中東事務特使魏科夫（左）與伊朗外交部部長阿拉奇（右）。（圖／路透、達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國官員透露，為了讓美國與伊朗針對潛在核子協議的技術性會談重新步入正軌，總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）與女婿庫許納（Jared Kushner）正前往瑞士準備參與談判。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）則可能於20日抵達。

特使、女婿親赴瑞士坐鎮 卡達總理現身調停

據美國官員向Axios表示，川普特使魏科夫已動身前往瑞士，致力於讓美伊雙方的首輪技術性會談重回正軌，而另一名特使、川普的女婿庫許納更是已經抵達當地。先前正是由魏科夫與庫許納帶頭與伊朗交涉，雙方才得以敲定初步的諒解備忘錄。

此外，作為美伊之間關鍵調停人之一的卡達總理穆罕默德（Mohammed Bin Abdul Rahman al-Thani），也已於19日稍早抵達瑞士。

白宮先前於18日說明，原定率領美國代表團的副總統范斯（JD Vance）在週四晚間最後一刻臨時延後行程，但他也已準備就緒，只要「一有機會」便會立刻飛過去參與會談，目前尚不清楚他是否會在週末成行。

下一輪談判急喊卡 伊朗外長：以黎停火是談判成敗關鍵

然而，確切的會談時間目前依然說不準。雙方下一輪的談判原訂於19日登場，但因為以色列與真主黨之間突然爆發激烈衝突、導致致命空襲，最終讓談判時程臨時喊卡，也迫使范斯不得不延後行程。

知情人士透露，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）計畫於20日前往瑞士，但行程仍可能有變數。

來自調停國的消息人士指出，阿拉奇於19日向多國外長強調，黎巴嫩的停火對伊朗而言是至關重要的議題，更是美伊談判「成敗與否」的關鍵。另一名調停國消息來源也證實，伊朗方強烈希望在看到停火確實落實後，再動身前往瑞士。