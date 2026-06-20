　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

說好的停戰？以色列「150次空襲」狂轟黎巴嫩　釀47死97傷

記者張方瑀／綜合報導

儘管美國與中東多國極力斡旋，以色列與黎巴嫩真主黨的戰火卻持續升溫。以色列軍方19日對黎巴嫩南部發動超過150次空襲，造成至少47人死亡、97人受傷，以軍也有4名士兵喪命。黎巴嫩總統向美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）強硬表態，強調必須先「全面停火」，才可能推進接下來在華府舉行的和平談判。

以軍150次空襲奪47命　數百車輛塞爆公路逃難

綜合外媒報導，雖然稍早有美國官員透露，在美國、卡達與伊朗的斡旋下，以色列與真主黨（Hezbollah）已同意停火，但雙方交火完全沒有緩和的跡象，甚至成為近期最嚴重的一波衝突。

▲▼以色列軍方19日對黎巴嫩南部發動超過150次空襲。（圖／路透）

▲以色列軍方19日對黎巴嫩南部發動超過150次空襲。（圖／路透）

以色列軍方自午夜起，對黎巴嫩發動了「超過150次打擊行動」，空襲範圍涵蓋傑辛（Jezzine）、泰爾（Tyre）與納巴蒂葉（Nabatieh）等地。

黎巴嫩衛生部證實，這波攻擊已造成至少47人死亡，其中包含7名婦女與2名無辜孩童，另有高達97人受傷；同時，獲伊朗支持的真主黨也展開反擊，在納巴蒂葉周邊攻擊以軍，以色列方面亦宣布有4名士兵陣亡。

戰火急遽升溫讓當地民眾陷入恐慌，電視畫面拍下驚悚一幕，數百輛汽車擠爆了黎巴嫩錫登（Sidon）的市區道路，大批無助的平民正拼命試圖逃離戰火蔓延的黎南地區。

▲▼以色列軍方19日對黎巴嫩南部發動超過150次空襲。（圖／路透）

▲這波攻擊已造成至少47人死亡，其中包含7名婦女與2名無辜孩童。（圖／路透）

黎巴嫩態度強硬：全面停火是談判唯一基礎

面對滿目瘡痍的家園，黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）痛批以色列的最新攻擊是「危險的升級」。他19日與美國國務卿盧比歐通話時明確表示，雖然感謝美方的支持，但「必須全面停火，停止以色列對黎巴嫩領土的攻擊」，因為黎巴嫩政府認為，這是推進下週三方會談的唯一基礎。

儘管包含美國總統川普（Donald Trump）在內的美國高層，近來已對以色列在黎巴嫩的軍事行動表達不滿，但以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的態度依然強硬。

納坦雅胡19日直言，以色列軍隊將「在必要時」繼續駐紮在黎巴嫩南部；以軍發言人德弗林（Effie Defrin）也冷回，停火協議屬於政治層級的決定，軍方將繼續依照指示行動。

►黎巴嫩喊全面停火才談判　美宣布重啟新一輪以黎協商

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
465 2 2112 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
林維恩升3A後僅投2場　美媒曝最新傷情
米克拉變胖中　專家研判強度「中颱以上」
川普特使、女婿赴瑞士重啟協議！　伊朗外長曝「成敗關鍵」
禁藥王新歌diss栗子！　跟「別人前妻」調情真畜生
本屆最速紀錄！　摩洛哥「開賽71秒破門」1比0擊潰蘇格蘭
快訊／高雄街頭驚傳當街砍人！　嫌犯在逃
川普無意致電賴清德！憂搞砸川習會　對台軍售恐跟著卡關

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普特使、女婿赴瑞士重啟協議！　伊朗外長曝「成敗關鍵」

說好的停戰？以色列「150次空襲」狂轟黎巴嫩　釀47死97傷

川普無意致電賴清德！憂搞砸川習會　對台軍售恐跟著卡關

川普：今年將再次訪問中國　也將出訪土耳其

美媒：川普與以色列通話　要求與真主黨停火

黎巴嫩喊全面停火才談判　美宣布重啟新一輪以黎協商

川普：約700艘船在海峽通行　通牒伊朗60天內達協議

美國戰爭部要求2.5兆追加撥款　軍費短缺恐衝擊美墨邊境部署

赴日團解禁了？　中國官營旅行社悄開賣突火速撤下

最新UFO文件曝！專家稱中俄疑回收殘骸　搶先破解神祕技術

王淨.阮經天太愛抬槓「直接翻白眼XD」　記者會突打雷...他虧：好好講！

韓國門將大烏龍！　墨西哥小組賽強勢2連勝奪A組龍頭

火辣女被「8人大亂摸」竟是直播主辦感謝祭　她：好朋友的互動

柯文哲、柯建銘下周「世紀對談」！　黃國昌要老柯先解釋一件事

刻意繞開蘇巧慧？李競辦秀影片批抹黑　李四川：下次會握手讓她開心

台南中西區服飾店騎樓起火！恐怖爆炸聲頻傳　現場畫面曝

原來不只是黃色可以耶！　吉力吉撈驚見右外野紅海：滿屌的

台大男一舍大樹倒塌

瘋狂盜鑿！龍門石窟精粹流落美日法　殘缺「比耶佛」訴說千年滄桑

高雄超酷的龍舟拔河比賽！端午節就該點不一樣的XD

川普特使、女婿赴瑞士重啟協議！　伊朗外長曝「成敗關鍵」

說好的停戰？以色列「150次空襲」狂轟黎巴嫩　釀47死97傷

川普無意致電賴清德！憂搞砸川習會　對台軍售恐跟著卡關

川普：今年將再次訪問中國　也將出訪土耳其

美媒：川普與以色列通話　要求與真主黨停火

黎巴嫩喊全面停火才談判　美宣布重啟新一輪以黎協商

川普：約700艘船在海峽通行　通牒伊朗60天內達協議

美國戰爭部要求2.5兆追加撥款　軍費短缺恐衝擊美墨邊境部署

赴日團解禁了？　中國官營旅行社悄開賣突火速撤下

最新UFO文件曝！專家稱中俄疑回收殘骸　搶先破解神祕技術

快訊／仰德大道深夜車禍！男騎士命危　目擊者驚：地上都是血

42隊狂飆爭冠！萬碗蚵粥免費吃　480秒璀璨煙火點亮嘉義端午

0到18歲成長津貼最快2027上路　108萬禮包助養兒抗少子化

30歲跟上行情「車房都買了」還有3000萬！他退休1個月：好空虛

孫易磊20日先發再戰軟銀　父親給首勝85分激勵：我會更努力

西班牙亞馬爾傷癒喊「準備好了」　但坦言還不是踢滿全場的時機

連假次日上午「國道8路段」易塞　南下中午後再走

運動家林維恩升3A後僅投2場　美媒曝最新傷情將再檢查

C羅遭批「自私」　葡萄牙隊友迪亞斯發聲：只是噪音、微不足道

川普特使、女婿赴瑞士重啟協議！　伊朗外長曝「成敗關鍵」

沈玉琳放話結婚包20萬　林襄開心：我會加油

國際熱門新聞

5男闖民宅反鎖屋主「集體性侵」人妻！

日民眾闖鐵軌遭撞死　東海道新幹線停駛

剪乳頭、斬斷無名指！24歲櫻花妹變態虐男友

25歲女師硬上6學生　兼差OnlyFans被抓包

焚化廠燒出黃金！　一年回收進帳超過6000萬

快訊／以色列、真主黨同意停火！

最新UFO文件曝！中俄疑回收殘骸搶破解

川普：今年將再次訪問中國　也將出訪土耳其

川普稱義總理求合照　義外長取消訪美

川普無意致電賴清德　對台軍售恐跟著卡關

江湖最後大嫂！「劫囚救丈夫」下場曝光

日媒報導中國恢復赴日團　中國企秒下架

開唱沒戴頭巾！　伊朗29歲女星遭判鞭刑74下

更多熱門

相關新聞

鄭麗文證實「雲朵論」　他揭外流原因

鄭麗文證實「雲朵論」　他揭外流原因

國民黨主席鄭麗文17日證實，曾說過「習近平的手掌大又厚實、柔軟如雲朵」等話，但只是在私下談話中提及。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，這件事情媒體報導寫得十分詳細，顯然是有來自美方的權威消息，「美方對於鄭麗文訪美頻頻稱讚習近平之舉，不只驚訝，甚至反感，才會消息外流。」

美媒：川普與以色列通話　要求與真主黨停火

美媒：川普與以色列通話　要求與真主黨停火

黎巴嫩喊全面停火才談判　美重啟新一輪以黎協商

黎巴嫩喊全面停火才談判　美重啟新一輪以黎協商

快訊／以色列、真主黨同意停火！

快訊／以色列、真主黨同意停火！

美、澳矛盾對決　運彩看好美國勝出

美、澳矛盾對決　運彩看好美國勝出

關鍵字：

以色列黎巴嫩真主黨美國盧比歐

讀者迴響

熱門新聞

「拱起來快快射」新竹腥夫激戰小三！開妻車衝愛巢107次　ETC露餡

徐基麟酒駕自撞還隱瞞！兄弟重懲開除

女主管「以為自己變胖」　就診才知卵巢癌晚期

高股息ETF存3年！她「決定下車」曝原因

眼科醫示警：70歲後開車最怕不是近視

5男闖民宅反鎖屋主「集體性侵」人妻！

台北→高雄！他坐一次「和欣客運」推爆

快訊／米克拉凌晨生成　最新路徑曝光

女救受困烏鴉被全家族感謝　天天收鳥群小禮物

端午忌行房「自己來也不行 」！命理師：忍到今晚11點

「吊車大王」外甥女出面　妻小們列隊迎日團隊

「吊車大王」外甥女身世有洋蔥：猶豫很久決定31歲勇敢一次！

痛批梅西享巨星特權　阿爾及利亞申訴

日民眾闖鐵軌遭撞死　東海道新幹線停駛

「3大常見餐具」超地雷！比塑膠更毒　醫：恐吃下致癌物

更多

最夯影音

更多
王淨.阮經天太愛抬槓「直接翻白眼XD」　記者會突打雷...他虧：好好講！

王淨.阮經天太愛抬槓「直接翻白眼XD」　記者會突打雷...他虧：好好講！
韓國門將大烏龍！　墨西哥小組賽強勢2連勝奪A組龍頭

韓國門將大烏龍！　墨西哥小組賽強勢2連勝奪A組龍頭

火辣女被「8人大亂摸」竟是直播主辦感謝祭　她：好朋友的互動

火辣女被「8人大亂摸」竟是直播主辦感謝祭　她：好朋友的互動

柯文哲、柯建銘下周「世紀對談」！　黃國昌要老柯先解釋一件事

柯文哲、柯建銘下周「世紀對談」！　黃國昌要老柯先解釋一件事

刻意繞開蘇巧慧？李競辦秀影片批抹黑　李四川：下次會握手讓她開心

刻意繞開蘇巧慧？李競辦秀影片批抹黑　李四川：下次會握手讓她開心

熱門快報

限時七天端午快閃

限時七天端午快閃

6/15～6/21 限時開搶！全家購物金、萊爾富咖啡和東森幣，超過 3000 份好禮限量送！

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面