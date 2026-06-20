說好的停戰？以色列「150次空襲」狂轟黎巴嫩　釀47死97傷

記者張方瑀／綜合報導

儘管美國與中東多國極力斡旋，以色列與黎巴嫩真主黨的戰火卻持續升溫。以色列軍方19日對黎巴嫩南部發動超過150次空襲，造成至少47人死亡、97人受傷，以軍也有4名士兵喪命。黎巴嫩總統向美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）強硬表態，強調必須先「全面停火」，才可能推進接下來在華府舉行的和平談判。

以軍150次空襲奪47命 數百車輛塞爆公路逃難

綜合外媒報導，雖然稍早有美國官員透露，在美國、卡達與伊朗的斡旋下，以色列與真主黨（Hezbollah）已同意停火，但雙方交火完全沒有緩和的跡象，甚至成為近期最嚴重的一波衝突。

▲以色列軍方19日對黎巴嫩南部發動超過150次空襲。（圖／路透）



以色列軍方自午夜起，對黎巴嫩發動了「超過150次打擊行動」，空襲範圍涵蓋傑辛（Jezzine）、泰爾（Tyre）與納巴蒂葉（Nabatieh）等地。

黎巴嫩衛生部證實，這波攻擊已造成至少47人死亡，其中包含7名婦女與2名無辜孩童，另有高達97人受傷；同時，獲伊朗支持的真主黨也展開反擊，在納巴蒂葉周邊攻擊以軍，以色列方面亦宣布有4名士兵陣亡。

戰火急遽升溫讓當地民眾陷入恐慌，電視畫面拍下驚悚一幕，數百輛汽車擠爆了黎巴嫩錫登（Sidon）的市區道路，大批無助的平民正拼命試圖逃離戰火蔓延的黎南地區。

▲這波攻擊已造成至少47人死亡，其中包含7名婦女與2名無辜孩童。（圖／路透）



黎巴嫩態度強硬：全面停火是談判唯一基礎

面對滿目瘡痍的家園，黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）痛批以色列的最新攻擊是「危險的升級」。他19日與美國國務卿盧比歐通話時明確表示，雖然感謝美方的支持，但「必須全面停火，停止以色列對黎巴嫩領土的攻擊」，因為黎巴嫩政府認為，這是推進下週三方會談的唯一基礎。

儘管包含美國總統川普（Donald Trump）在內的美國高層，近來已對以色列在黎巴嫩的軍事行動表達不滿，但以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的態度依然強硬。

納坦雅胡19日直言，以色列軍隊將「在必要時」繼續駐紮在黎巴嫩南部；以軍發言人德弗林（Effie Defrin）也冷回，停火協議屬於政治層級的決定，軍方將繼續依照指示行動。

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