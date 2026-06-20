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川普無意致電賴清德！憂搞砸川習會　對台軍售恐跟著卡關

▲▼總統賴清德、美國總統川普。（資料照／總統府提供、路透）

▲消息人士稱，川普短期內預計不會與賴清德通話。（資料照／總統府提供、路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）先前曾表示，對於和「掌管」台灣的人通話抱持開放態度，不過多名知情人士透露，川普短期內預計不會與台灣總統賴清德通話，因為美方擔憂此舉恐會搞砸預計於9月在華府登場的川習會。此外，美方的克制也波及到軍事交流，短期內大概不會宣布新的對台軍售案。

憂搞砸9月川習會　川賴通話「機率不到1成」

根據《南華早報》報導，兩名知情人士指出，目前完全沒有安排「川賴通話」的動靜，這完全得看川普是否願意主動出擊。另外三名消息人士則透露，美方認為若與賴清德通話，可能會破壞預計9月在華府舉行的高峰會，以及兩國元首在5月才達成的緩和關係。

華府德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）坦言，她「非常懷疑」川普會與賴清德通話，因為這通電話很可能會毀掉習近平的訪問，並打破在北京達成的脆弱穩定。

美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）也認同此看法，直言兩人通話的可能性極低，「大概不到一成」。

事實上，美方的擔憂有前例可循。2016年底，當時還是總統當選人的川普接了時任台灣總統蔡英文的祝賀電話，這是雙方自1979年來頭一遭直接接觸，卻引發北京當局強烈不滿，不僅提出正式外交抗議痛批是「小動作」，隨後也冷落了即將上任的川普政府。

對台軍售淪籌碼？美短期內無新軍售宣布

美方這次的克制態度不僅限於高層接觸。多方消息暗示，美國短期內大概也不會宣布新的對台軍售案，預計要等到之後才會宣布或批准。一名知情人士表示，預計台灣將是美中高層交流的關鍵議題，而北京已經學到，只要拋出未來願意與華府接觸的誘餌，就足以讓對台軍售卡關。

就在川普5月訪問中國之前，美國政府針對國會批准的140億美元對台軍售案按下了暫停鍵，該方案包含愛國者三型（PAC-3）攔截飛彈及國家先進防空系統（Nasams）。而6個月前，華府宣布另一筆110億美元的軍售，也引發了北京震怒。

▲▼2026年5月川習會，美國總統川普訪問中國，與中國國家主席習近平交談。（圖／路透）

▲川普2026年5月訪問中國與習近平會晤。（圖／路透）

韓儒伯指出，目前還有四項對台軍售方案懸而未決，美國國會已經獲得完整簡報，只要川普點頭「放行」就能進入合約程序。

他批評川普正在重蹈小布希（George W. Bush）與歐巴馬（Barack Obama）短暫凍結軍售的覆轍，錯誤地以為在軍售上單方面讓步，就能當作籌碼換取中國在波音客機或大豆等經濟領域的回應，「但事實根本不是這樣。」

根據白宮說法，川普已邀請習近平在9月24日訪美，中國駐華府大使館則稱日期未定但考慮安排在秋季。川普先前在G7峰會也提及此事，並以「G2」形容美中這兩個全球最大經濟體。

然而，北京將台灣視為中國一部分，揚言必要時武統，並將台灣議題視為美中關係的紅線；包含美國在內的大多數國家雖不承認台灣為獨立國家，但華府堅決反對武力奪台並承諾提供武器，雙方在此議題上依舊緊張。

林佳龍稱「技術性問題」：台灣隨時準備好通話

針對「川賴通話」何時可能發生，台灣外交部長林佳龍17日受訪時回應，他無法替川普發言，但強調「我們隨時準備好可以通話」，他也將軍售延遲的情況形容為「技術性問題」。

儘管軍售出現延遲，韓儒伯透露協會被告知「台灣依然是美國的優先客戶」，高層官員也堅稱華府對台立場並未改變。事實上，川普政府目前批准的對台軍售總額，已經超過了前任拜登（Joe Biden）政府。

▲▼陸軍58砲指部重砲射擊 海馬士多管火箭系統。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台灣上週進行了實彈演練，試射海馬士多管火箭系統。（圖／記者呂佳賢攝）

葛來儀預期，對台軍售應該會等到習近平來訪「之後的某個時間點」才會宣布，且考量到美國武器生產本來就大塞車，晚幾個月宣布其實影響不大。

至於交貨延誤問題，韓儒伯補充，台灣在2019年訂購、原定2023至2024年交機的F-16戰鬥機，預計要到2027年底才能全數交貨完畢，但這不會影響到未來訂單的批准。

同時，台灣上週也進行了實彈演練，朝著中國大陸方向試射了已運抵台灣、在烏克蘭對抗俄羅斯中被大量使用的海馬斯多管火箭系統（Himars）。

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