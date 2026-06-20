美媒：川普與以色列通話　要求與真主黨停火

▲美國總統川普（Donald Trump）（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普今天（20日）告訴 NBC News，他已與以色列方面通話，並要求以色列與真主黨停火，「這是一個積極進展」、「算是錦上添花」但他拒絕透露是否有與以色列總理納坦雅胡對話。

川普稱已要求停火 拒談是否直接致電納坦雅胡

NBC一名記者在 X 上引述川普說法，「有時候你就是得冷靜下來，用用你的腦袋。」並補充：川普拒絕說明他是否曾直接與納坦雅胡通話。

美官員稱停火已生效 卡達、伊朗協助敲定協議

根據路透社報導，一名美國高級官員表示，停火已在黎巴嫩時間下午4時左右，也就是格林威治時間13時，於雙方交火後生效。這名官員並補充，美國與卡達談判代表在伊朗協助下敲定了這項協議。

2名與伊朗結盟的真主黨消息人士，以及一名以色列高級官員，向路透證實了這項停火。

以色列官員表示，「如果真主黨不攻擊我們，那麼對我們來說，這就不是戰爭時期，」不過，以色列會繼續把部隊部署在黎巴嫩南部，也就是以色列北部邊界沿線、目前由以色列占領的一片區域。

黎巴嫩安全消息人士指出，以色列在停火生效後的第一個小時內發動了十多次空襲，但下午5時之後就沒有再記錄到空襲。

黎巴嫩衛生部稱47死97傷 以軍4士兵喪生

黎巴嫩衛生部表示，以色列從午夜過後至周五發動的攻擊，已造成47人死亡、97人受傷；以色列軍方則表示，有4名士兵在黎巴嫩一場事件中喪生，但未提供進一步細節。

黎巴嫩戰事牽動美伊談判 停火是協議條件之一

伊朗與川普本周簽署的一份諒解備忘錄，把伊朗核計畫和其他棘手議題的討論留待日後處理，給雙方60天時間達成一項持久協議，或延長這份臨時協議。不過，黎巴嫩衝突可能影響美伊談判，因為結束當地戰事是雙方協議的條件之一。

原先技術談判已準備在瑞士山區度假勝地布爾根施托克（Buergenstock）展開，前置作業已相當深入；但白宮周四突然表示，美國副總統范斯（JD Vance）已取消出席計畫。

瑞士外交部表示，這場談判已經延後，瑞士仍準備好提供協助，而相關準備工作仍在持續進行。