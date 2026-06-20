　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

美媒：川普與以色列通話　要求與真主黨停火

▲▼美國總統川普（Donald Trump）（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普今天（20日）告訴 NBC News，他已與以色列方面通話，並要求以色列與真主黨停火，「這是一個積極進展」、「算是錦上添花」但他拒絕透露是否有與以色列總理納坦雅胡對話。

川普稱已要求停火　拒談是否直接致電納坦雅胡

NBC一名記者在 X 上引述川普說法，「有時候你就是得冷靜下來，用用你的腦袋。」並補充：川普拒絕說明他是否曾直接與納坦雅胡通話。

美官員稱停火已生效　卡達、伊朗協助敲定協議

根據路透社報導，一名美國高級官員表示，停火已在黎巴嫩時間下午4時左右，也就是格林威治時間13時，於雙方交火後生效。這名官員並補充，美國與卡達談判代表在伊朗協助下敲定了這項協議。

2名與伊朗結盟的真主黨消息人士，以及一名以色列高級官員，向路透證實了這項停火。

以色列官員表示，「如果真主黨不攻擊我們，那麼對我們來說，這就不是戰爭時期，」不過，以色列會繼續把部隊部署在黎巴嫩南部，也就是以色列北部邊界沿線、目前由以色列占領的一片區域。

黎巴嫩安全消息人士指出，以色列在停火生效後的第一個小時內發動了十多次空襲，但下午5時之後就沒有再記錄到空襲。

黎巴嫩衛生部稱47死97傷　以軍4士兵喪生

黎巴嫩衛生部表示，以色列從午夜過後至周五發動的攻擊，已造成47人死亡、97人受傷；以色列軍方則表示，有4名士兵在黎巴嫩一場事件中喪生，但未提供進一步細節。

黎巴嫩戰事牽動美伊談判　停火是協議條件之一

伊朗與川普本周簽署的一份諒解備忘錄，把伊朗核計畫和其他棘手議題的討論留待日後處理，給雙方60天時間達成一項持久協議，或延長這份臨時協議。不過，黎巴嫩衝突可能影響美伊談判，因為結束當地戰事是雙方協議的條件之一。

原先技術談判已準備在瑞士山區度假勝地布爾根施托克（Buergenstock）展開，前置作業已相當深入；但白宮周四突然表示，美國副總統范斯（JD Vance）已取消出席計畫。

瑞士外交部表示，這場談判已經延後，瑞士仍準備好提供協助，而相關準備工作仍在持續進行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
465 2 2112 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾拿陳偉殷獎學金！徐基麟隱匿酒駕、毆打學弟　勵志光環全碎
台積電史上最強挑戰！　美台大廠聯手開發3奈米晶片
今起熱5天飆38度！　「米克拉」下周離台最近將大迴轉
快訊／川普：今年將再次訪問中國　也將出訪土耳其
快訊／世界盃地主美國2連勝晉級　對手烏龍球「送大禮」　
快訊／米克拉凌晨生成　最新路徑曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普：今年將再次訪問中國　也將出訪土耳其

美媒：川普與以色列通話　要求與真主黨停火

黎巴嫩喊全面停火才談判　美宣布重啟新一輪以黎協商

川普：約700艘船在海峽通行　通牒伊朗60天內達協議

美國戰爭部要求2.5兆追加撥款　軍費短缺恐衝擊美墨邊境部署

赴日團解禁了？　中國官營旅行社悄開賣突火速撤下

最新UFO文件曝！專家稱中俄疑回收殘骸　搶先破解神祕技術

快訊／以色列、真主黨同意停火！　美官員揭關鍵背後推手

川普曝「義總理求我合照」　梅洛尼怒轟捏造、外長怒取消訪美行程

日本民眾入侵鐵軌遭撞死　東海道新幹線全線停駛

王淨.阮經天太愛抬槓「直接翻白眼XD」　記者會突打雷...他虧：好好講！

韓國門將大烏龍！　墨西哥小組賽強勢2連勝奪A組龍頭

火辣女被「8人大亂摸」竟是直播主辦感謝祭　她：好朋友的互動

刻意繞開蘇巧慧？李競辦秀影片批抹黑　李四川：下次會握手讓她開心

柯文哲、柯建銘下周「世紀對談」！　黃國昌要老柯先解釋一件事

台南中西區服飾店騎樓起火！恐怖爆炸聲頻傳　現場畫面曝

原來不只是黃色可以耶！　吉力吉撈驚見右外野紅海：滿屌的

台大男一舍大樹倒塌

瘋狂盜鑿！龍門石窟精粹流落美日法　殘缺「比耶佛」訴說千年滄桑

高雄超酷的龍舟拔河比賽！端午節就該點不一樣的XD

川普：今年將再次訪問中國　也將出訪土耳其

美媒：川普與以色列通話　要求與真主黨停火

黎巴嫩喊全面停火才談判　美宣布重啟新一輪以黎協商

川普：約700艘船在海峽通行　通牒伊朗60天內達協議

美國戰爭部要求2.5兆追加撥款　軍費短缺恐衝擊美墨邊境部署

赴日團解禁了？　中國官營旅行社悄開賣突火速撤下

最新UFO文件曝！專家稱中俄疑回收殘骸　搶先破解神祕技術

快訊／以色列、真主黨同意停火！　美官員揭關鍵背後推手

川普曝「義總理求我合照」　梅洛尼怒轟捏造、外長怒取消訪美行程

日本民眾入侵鐵軌遭撞死　東海道新幹線全線停駛

男花600萬買凶殺鄰居　反被徵信「當肥羊宰」

徐基麟瞞酒駕被開除　自撞電線桿翻成「烏龜翹」畫面曝光

C羅姊姊出手！　按讚「葡萄牙大將」批評文

火腿情蒐被台灣天才投手吸引來台！納悶：去年龍隊怎麼只有第5？

從《鐵拳教育》反思台灣校園「防衛性教學」危機

曾拿陳偉殷獎學金！徐基麟隱匿酒駕、毆打學弟　勵志光環全碎

人妻付313萬抓姦一場空　跌入徵信錢坑氣炸「都是騙局」

體驗1日北宋人！清明上河園一票爽玩3天　狂賺7.46億衝刺港股上市

網瘋「芒果核寶寶」認養5步驟公開！　第一步錯了就GG

台灣人1年吃破萬噸鳳梨釋迦　台東副縣長：陸委會絕不能打擊內銷

【破千顆西瓜排排站】端午節不立蛋改立瓜！屏東佳冬壯觀奇景太震撼了

國際熱門新聞

日民眾闖鐵軌遭撞死　東海道新幹線停駛

25歲女師硬上6學生　兼差OnlyFans被抓包

剪乳頭、斬斷無名指！24歲櫻花妹變態虐男友

焚化廠燒出黃金！　一年回收進帳超過6000萬

快訊／以色列、真主黨同意停火！

川普稱義總理求合照　義外長取消訪美

最新UFO文件曝！中俄疑回收殘骸搶破解

5男闖民宅反鎖屋主「集體性侵」人妻！

日媒報導中國恢復赴日團　中國企秒下架

江湖最後大嫂！「劫囚救丈夫」下場曝光

開唱沒戴頭巾！　伊朗29歲女星遭判鞭刑74下

2台灣人在柬埔寨被抓！　長相曝光

垃圾車一壓「屍水爆開」！泰17歲少女亡

更多熱門

相關新聞

黎巴嫩喊全面停火才談判　美重啟新一輪以黎協商

黎巴嫩喊全面停火才談判　美重啟新一輪以黎協商

黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）20日與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通話，強調只有先讓戰火全面停止，才有可能推進與以色列的談判。對此，美國則宣布下週在華府重啟談判，並重申真主黨解除武裝、黎巴嫩政府重新掌控全境的必要性。

川普：約700艘船在海峽通行　通牒伊朗60天內達協議

川普：約700艘船在海峽通行　通牒伊朗60天內達協議

川普稱義總理求合照　義外長取消訪美

川普稱義總理求合照　義外長取消訪美

快訊／以色列、真主黨同意停火！

快訊／以色列、真主黨同意停火！

以軍4死　以色列嗆：黎巴嫩必須燃燒

以軍4死　以色列嗆：黎巴嫩必須燃燒

關鍵字：

川普黎巴嫩以色列真主黨

讀者迴響

熱門新聞

「拱起來快快射」新竹腥夫激戰小三！開妻車衝愛巢107次　ETC露餡

徐基麟酒駕自撞還隱瞞！兄弟重懲開除

女主管「以為自己變胖」　就診才知卵巢癌晚期

高股息ETF存3年！她「決定下車」曝原因

端午忌行房「自己來也不行 」！命理師：忍到今晚11點

眼科醫示警：70歲後開車最怕不是近視

痛批梅西享巨星特權　阿爾及利亞申訴

台北→高雄！他坐一次「和欣客運」推爆

女救受困烏鴉被全家族感謝　天天收鳥群小禮物

「3大常見餐具」超地雷！比塑膠更毒　醫：恐吃下致癌物

日民眾闖鐵軌遭撞死　東海道新幹線停駛

約完砲「火燒鳥」驗尿卻正常！醫：就是淋病

快訊／米克拉凌晨生成　最新路徑曝光

安海瑟薇43歲升格三寶媽唯美曬孕肚

25歲女師硬上6學生　兼差OnlyFans被抓包

更多

最夯影音

更多
王淨.阮經天太愛抬槓「直接翻白眼XD」　記者會突打雷...他虧：好好講！

王淨.阮經天太愛抬槓「直接翻白眼XD」　記者會突打雷...他虧：好好講！
韓國門將大烏龍！　墨西哥小組賽強勢2連勝奪A組龍頭

韓國門將大烏龍！　墨西哥小組賽強勢2連勝奪A組龍頭

火辣女被「8人大亂摸」竟是直播主辦感謝祭　她：好朋友的互動

火辣女被「8人大亂摸」竟是直播主辦感謝祭　她：好朋友的互動

刻意繞開蘇巧慧？李競辦秀影片批抹黑　李四川：下次會握手讓她開心

刻意繞開蘇巧慧？李競辦秀影片批抹黑　李四川：下次會握手讓她開心

柯文哲、柯建銘下周「世紀對談」！　黃國昌要老柯先解釋一件事

柯文哲、柯建銘下周「世紀對談」！　黃國昌要老柯先解釋一件事

熱門快報

限時七天端午快閃

限時七天端午快閃

6/15～6/21 限時開搶！全家購物金、萊爾富咖啡和東森幣，超過 3000 份好禮限量送！

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面