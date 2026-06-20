美國戰爭部要求2.5兆追加撥款　軍費短缺恐衝擊美墨邊境部署

▲美國戰爭部（國防部）要求國會批准約800億美元（約新台幣2.5兆）的經費。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國政府今年5月曾透露，針對伊朗的軍事行動開支達到290億美元（約新台幣9176億多元）。最新消息指出，美國戰爭部（國防部）準備向國會請求批准大約800億美元（約新台幣2.5兆）的經費，用來支付伊朗戰事及其他相關費用。

追加800億美元軍費 官員警告恐現資金缺口

根據華爾街日報報導，一名知情人士透露，美國戰爭部副部長費恩柏格（Stephen Feinberg）本週已向國會議員請求，希望國會能批准大約800億美元的經費，用來支付伊朗戰事及其他相關費用，完整的追加撥款申請近期就會提交到國會。

報導中還提到，戰爭部的高層官員也示警，如果國會未來沒有批准任何新的經費，軍方未來數月內恐面臨軍費短缺的情況，一旦發生軍費短缺問題，屆時將不得不削減訓練演習和其他優先事項，例如軍方在美墨邊境的訓練和人力部署。

戰爭部代理審計長赫斯特（Jules Hurst）今年5月曾透露，針對伊朗的軍事行動開支達到290億美元，且這些費用還未納入美國在中東遭伊朗反擊受損設施的修復費用，實際成本恐遠高於290億美元。