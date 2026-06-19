川普曝「義總理求我合照」　梅洛尼怒轟捏造、外長怒取消訪美行程

▲川普稱梅洛尼求他合照，義外長怒取消訪美行程。(圖／翻攝自義大利總理府)

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統19日接受媒體訪問時，說出「梅洛尼（義大利總理）求我跟她合照，我挺同情她」等語。消息曝光後，立刻在義大利引發巨大爭議，梅洛尼事後也在IG反擊川普捏造，強調她跟義大利從來不會乞求，義大利外交部長甚至取消原訂的訪美行程以示抗議，指責川普的言論情節嚴重且極具冒犯。

根據Newsweek報導，梅洛尼（Giorgia Meloni）今年4月曾公開批評川普，直指川普對教宗良十四世（Pope Leo）的言論「令人無法接受」。川普事後也透過媒體強力回擊，直指梅洛尼拒絕在戰事上配合美國，質疑義大利不願提供協助卻仍想取得能源，雙方關係一度陷入冰點。

直到近日，G7峰會在法國舉辦期間，義大利總理府17日公布了一系列照片，其中一張有梅洛尼跟川普在會場中單獨交談，並有許多義大利媒體報導稱「梅洛尼與川普關係已破冰」。令人料想不到的是，川普19日接受義大利媒體訪問，被詢問到「與梅洛尼關係破冰」時，他竟然回答，梅洛尼要求跟他合照，他本來不會答應，「但我挺同情她」。

合照說法掀風暴 梅洛尼拍片駁斥捏造

川普的言論一出立刻在義大利引發巨大爭議，梅洛尼也緊急在IG發布影片澄清，她說，「有些事情她必須立刻回應，川普的言論完全是捏造的，我不明白美國總統為什麼會如此對待自己的盟友，這種事情已經不是第一次發生，我感到相當遺憾」，她在影片最後更強調「義大利和我從來不會乞求。」

義大利副總理兼外交部長塔加尼（Antonio Tajani）也表示，川普的言論情節嚴重且極具冒犯，更是對全義大利人的侮辱，並宣布他將取消原訂6月21日、22日的訪美行程。