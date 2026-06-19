　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

最新UFO文件曝！專家稱中俄疑回收殘骸　搶先破解神祕技術

美國最新釋出的UFO解密文件指出，中俄兩國疑似已尋獲墜毀的UAP（幽浮）並嘗試進行逆向工程複製科技，引發美方國安高度關注。（翻攝自Department of War）

▲美國最新釋出的UFO解密文件指出，中俄兩國疑似已尋獲墜毀的UAP（幽浮）並嘗試進行逆向工程複製科技，引發美方國安高度關注。（翻攝自Department of War）

圖文／鏡週刊

外星高等科技爭奪戰已經悄悄開打？根據美國最新釋出的不明航空現象（UAP，即過去所稱的UFO）機密文件顯示，有專家語出驚人地指出，中國與俄羅斯兩大強權早已尋獲墜毀的UFO遺骸，目前正全力進行「逆向工程」（Reverse-engineering）企圖複製外星科技。此舉被視為對美國國家安全的重大潛在威脅，更演變成一場全球性的新科技軍備競賽。

全球「逆向工程」　爭奪戰開跑
根據《紐約郵報》報導，美國「UAP揭密基金會」（UAP Disclosure Foundation）執行董事喬丹·弗勞爾斯（Jordan Flowers）接受美媒《NewsNation》訪問時透露，美國政府於6月12日公布了第三批UFO機密檔案，其中最令人震撼的關鍵訊息，就是美國的海外潛在對手疑似也在緊密執行外星科技研究。

弗勞爾斯直言：「我們有理由相信，中國和俄羅斯已經回收了與此相關的墜毀物體，並試圖對其進行逆向工程。」他強調，這是一場全球性的競爭，看誰能率先破解並掌握這些超越人類現有水平的科技，這對國際地緣政治與國家安全將帶來極端的衝擊。

川普政府列高優先事項　中俄爆暗中監控美方研究
弗勞爾斯更援引先前引發轟動的UFO吹哨者、前美國空軍情報官員大衛·格魯施（David Grusch）的警告，指出美方其實早已察覺，中俄兩國正暗中對美國的UAP研究計畫進行情報監控。

此外，弗勞爾斯補充道，這批最新檔案的釋出，凸顯了將UAP資訊公諸於世，是現任川普（Donald Trump）政府的「高優先處理事項」。該基金會也預計於6月25日在華盛頓特區舉辦論壇，全面探討UAP解密後對國安、科技甚至宗教層面帶來的深遠影響。

機密檔案再曝：UFO曾癱瘓辛巴威機場、發射神祕光束
除了中俄兩國的科技爭奪戰，這批解密文件中還包含了一份引人注目的中央情報局（CIA）機密電報。

電報記錄在2008年7月2日（小布希政府執政末期），非洲辛巴威的首都哈拉雷機場上空，突然出現一架神祕飛行物。根據目擊官員與軍方描述：

外觀特徵：呈圓盤狀、中心鏤空，機身下方有一圈不斷旋轉的探照燈。
神祕異象：該飛行物直接滯留在機場正上方，期間甚至被觀測到向外發射出「神秘光束」。
瞬間消失：隨後下方的旋轉燈光突然變色，飛行物便以極高的速度垂直竄升，瞬間消失在視線範圍。
這起事件在當時引發了美國政府內部的激烈辯論，爭論該物體究竟是「外國政府開發的頂尖偵察機」，還是「外星來源的不明飛行物」。雖然文件最終沒有得出結論，但這起驚悚的對峙事件，在當時直接讓辛巴威相關軍事單位進入了最高戒備狀態。

更多鏡週刊報導

台北午後大雷雨！公館商圈淪「漂漂河」　民眾驚見路邊有「野生土虱」
智利緝毒犬「嗅出不對勁」？狂咬海軍中將口袋　官方尷尬回應
一台除濕機奪2命！　消防員揭透天厝「逃生死結」：這4件事救你一命

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
465 2 2112 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「3大常見餐具」超地雷！比塑膠更毒
快訊／徐基麟酒駕判決書曝光！今天二軍還登板

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

最新UFO文件曝！專家稱中俄疑回收殘骸　搶先破解神祕技術

快訊／以色列、真主黨同意停火！　美官員揭關鍵背後推手

川普曝「義總理求我合照」　梅洛尼怒轟捏造、外長怒取消訪美行程

日本民眾入侵鐵軌遭撞死　東海道新幹線全線停駛

網封江湖最後大嫂！　越南人妻「劫囚救丈夫」判刑8年

海邊睡午覺　2名校女大生「遭巨浪捲走」雙亡！父崩潰：無法接受

剪乳頭、斬斷無名指！24歲櫻花妹「變態虐男友」逃過坐牢　原因曝

2台灣人在柬埔寨被抓！搜出冰毒、白粉　長相曝光

25歲女師硬上6未成年！「兼差OnlyFans」被抓包　反遭學生勒索

5男闖民宅反鎖丈夫「集體性侵」人妻！　私處被塞入子彈

2年來最大規模！烏無人機攻莫斯科　煉油廠爆炸航班停飛

川普、伊朗總統「共同簽名」曝光！　巴基斯坦：美伊備忘錄立即生效

王淨.阮經天太愛抬槓「直接翻白眼XD」　記者會突打雷...他虧：好好講！

濟顛禪師曾登訪談節目！表演附身喝酒高歌　台東縣府急下架滅火

C羅真的老了？　3射0正關鍵數據全掛零　21歲小將賽後一句話超狠

暴雨積水灌進信義區民宅　「淹到胸口」消防急救受困民眾

新北AI實戰職涯營開跑 全額補助6.6萬課程助青年考AWS雙認證

胡瓜當機「胡椒餅狂講成蔥油餅」　自嘲67歲了：情況比余天還好

媽用小塑膠袋當狗雨衣　只包頭結果牠全身濕透XD

10個月大萌娃學講「對」　一開口竟變經典國罵XD

最新UFO文件曝！專家稱中俄疑回收殘骸　搶先破解神祕技術

快訊／以色列、真主黨同意停火！　美官員揭關鍵背後推手

川普曝「義總理求我合照」　梅洛尼怒轟捏造、外長怒取消訪美行程

日本民眾入侵鐵軌遭撞死　東海道新幹線全線停駛

網封江湖最後大嫂！　越南人妻「劫囚救丈夫」判刑8年

海邊睡午覺　2名校女大生「遭巨浪捲走」雙亡！父崩潰：無法接受

剪乳頭、斬斷無名指！24歲櫻花妹「變態虐男友」逃過坐牢　原因曝

2台灣人在柬埔寨被抓！搜出冰毒、白粉　長相曝光

25歲女師硬上6未成年！「兼差OnlyFans」被抓包　反遭學生勒索

5男闖民宅反鎖丈夫「集體性侵」人妻！　私處被塞入子彈

金曲37／周湯豪首入圍歌王認「第一個想到她」罕見鬆口16年執念

移民署桃園站辦多元文化及防疫宣導　越南端午節稱殺蟲節

總經費約6億　桃園地檢署檢察官職務宿舍工程完工

最新UFO文件曝！專家稱中俄疑回收殘骸　搶先破解神祕技術

五權改三權　永遠是政治口水

徐基麟酒駕判決書曝光！吐氣0.72撞電桿翻車　今天二軍還登板

中壢男持鐵鎚攻擊鄰居！見警到場「開瓦斯點火」昏迷送醫

Audi「全能跨界旅行車大改款」發表！寬體更霸氣　首見PHEV油電動力

快訊／徐基麟酒駕自撞還隱瞞！中信兄弟重懲開除

快訊／以色列、真主黨同意停火！　美官員揭關鍵背後推手

大雷雨炸13縣市！　木柵動物園大貓熊館「門口驚變小河」

國際熱門新聞

開唱沒戴頭巾！　伊朗29歲女星遭判鞭刑74下

剪乳頭、斬斷無名指！24歲櫻花妹變態虐男友

日民眾闖鐵軌遭撞死　東海道新幹線停駛

世足最兇球迷「馬甲+渾圓雙球」力挺格子軍

美股台積電ADR大漲近7％　SpaceX繼續墜落

焚化廠燒出黃金！　一年回收進帳超過6000萬

自己畫K線的男人！　一發文股價立即拉漲逾10%

烏軍轟莫斯科煉油廠　「頂蓋噴飛」天降黑雨

美伊簽歷史性協議　伊朗：飛彈別想談

尼克封王遊行大亂！女球迷互撕「當街半裸」

江湖最後大嫂！「劫囚救丈夫」下場曝光

瑞士宣布美伊談判喊卡　傳與黎巴嫩有關

2台灣人在柬埔寨被抓！　長相曝光

5男闖民宅反鎖屋主「集體性侵」人妻！

更多熱門

相關新聞

迪士尼第65部動畫長片11月上映

迪士尼第65部動畫長片11月上映

故事描述個性衝動且不按牌理出牌的少女比莉以及她謹慎小心的母親愛麗絲兩人之前的緊繃關係。當比莉意外釋放出隱藏的魔法能力後，她被帶到了一個魔法秘境。在那裡，她受到掌門人羽毛筆與魔法日誌的歡迎。

這表情太有戲　虎斑貓四腳朝天摔出藝術感

這表情太有戲　虎斑貓四腳朝天摔出藝術感

《鐵拳教育》爆紅！師1理由完全不想看

《鐵拳教育》爆紅！師1理由完全不想看

新舊版DC宇宙都有傑森摩莫亞

新舊版DC宇宙都有傑森摩莫亞

自稱韓國濟公　濟顛禪師認只會莎拉嘿喲

自稱韓國濟公　濟顛禪師認只會莎拉嘿喲

關鍵字：

鏡週刊外星UFO

讀者迴響

熱門新聞

「兒子」李昇規收到《鐵拳》宋英奎死訊　當晚直奔靈堂：無法相信

獨／軍人裸絞殺人內幕！是同性婚命案

17歲少年3天狂下注785萬！彩券行挨罰1252萬逆轉

新婚一個月！崔真實女兒健康亮紅燈「骨頭持續腐壞」

「午時水招財秘方」曝光！今年一定要加鹽

一戶一車位時代要變了！新北推新制

高股息ETF存3年！她「決定下車」曝原因

女救受困烏鴉被全家族感謝　天天收鳥群小禮物

女主管「以為自己變胖」　就診才知卵巢癌晚期

眼科醫示警：70歲後開車最怕不是近視

阿嬤獨自吃Buffet！「桌上一幕」驚呆年輕人

徐基麟酒駕自撞還隱瞞！兄弟重懲開除

超商賣戰鬥陀螺　主管開箱5萬人看傻

端午忌行房「自己來也不行 」！命理師：忍到今晚11點

台北→高雄！他坐一次「和欣客運」推爆

更多

最夯影音

更多
2年來最大規模！烏無人機攻莫斯科　煉油廠爆炸航班停飛

2年來最大規模！烏無人機攻莫斯科　煉油廠爆炸航班停飛
川普、伊朗總統「共同簽名」曝光！　巴基斯坦：美伊備忘錄立即生效

川普、伊朗總統「共同簽名」曝光！　巴基斯坦：美伊備忘錄立即生效

王淨.阮經天太愛抬槓「直接翻白眼XD」　記者會突打雷...他虧：好好講！

王淨.阮經天太愛抬槓「直接翻白眼XD」　記者會突打雷...他虧：好好講！

濟顛禪師曾登訪談節目！表演附身喝酒高歌　台東縣府急下架滅火

濟顛禪師曾登訪談節目！表演附身喝酒高歌　台東縣府急下架滅火

C羅真的老了？　3射0正關鍵數據全掛零　21歲小將賽後一句話超狠

C羅真的老了？　3射0正關鍵數據全掛零　21歲小將賽後一句話超狠

熱門快報

限時七天端午快閃

限時七天端午快閃

6/15～6/21 限時開搶！全家購物金、萊爾富咖啡和東森幣，超過 3000 份好禮限量送！

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面