最新UFO文件曝！專家稱中俄疑回收殘骸　搶先破解神祕技術

▲美國最新釋出的UFO解密文件指出，中俄兩國疑似已尋獲墜毀的UAP（幽浮）並嘗試進行逆向工程複製科技，引發美方國安高度關注。（翻攝自Department of War）



圖文／鏡週刊

外星高等科技爭奪戰已經悄悄開打？根據美國最新釋出的不明航空現象（UAP，即過去所稱的UFO）機密文件顯示，有專家語出驚人地指出，中國與俄羅斯兩大強權早已尋獲墜毀的UFO遺骸，目前正全力進行「逆向工程」（Reverse-engineering）企圖複製外星科技。此舉被視為對美國國家安全的重大潛在威脅，更演變成一場全球性的新科技軍備競賽。

全球「逆向工程」 爭奪戰開跑

根據 《紐約郵報》 報導，美國「UAP揭密基金會」（UAP Disclosure Foundation）執行董事喬丹·弗勞爾斯（Jordan Flowers）接受美媒《NewsNation》訪問時透露，美國政府於6月12日公布了第三批UFO機密檔案，其中最令人震撼的關鍵訊息，就是美國的海外潛在對手疑似也在緊密執行外星科技研究。

弗勞爾斯直言：「我們有理由相信，中國和俄羅斯已經回收了與此相關的墜毀物體，並試圖對其進行逆向工程。」他強調，這是一場全球性的競爭，看誰能率先破解並掌握這些超越人類現有水平的科技，這對國際地緣政治與國家安全將帶來極端的衝擊。

川普政府列高優先事項 中俄爆暗中監控美方研究

弗勞爾斯更援引先前引發轟動的UFO吹哨者、前美國空軍情報官員大衛·格魯施（David Grusch）的警告，指出美方其實早已察覺，中俄兩國正暗中對美國的UAP研究計畫進行情報監控。

此外，弗勞爾斯補充道，這批最新檔案的釋出，凸顯了將UAP資訊公諸於世，是現任川普（Donald Trump）政府的「高優先處理事項」。該基金會也預計於6月25日在華盛頓特區舉辦論壇，全面探討UAP解密後對國安、科技甚至宗教層面帶來的深遠影響。

機密檔案再曝：UFO曾癱瘓辛巴威機場、發射神祕光束

除了中俄兩國的科技爭奪戰，這批解密文件中還包含了一份引人注目的中央情報局（CIA）機密電報。

電報記錄在2008年7月2日（小布希政府執政末期），非洲辛巴威的首都哈拉雷機場上空，突然出現一架神祕飛行物。根據目擊官員與軍方描述：

外觀特徵：呈圓盤狀、中心鏤空，機身下方有一圈不斷旋轉的探照燈。

神祕異象：該飛行物直接滯留在機場正上方，期間甚至被觀測到向外發射出「神秘光束」。

瞬間消失：隨後下方的旋轉燈光突然變色，飛行物便以極高的速度垂直竄升，瞬間消失在視線範圍。

這起事件在當時引發了美國政府內部的激烈辯論，爭論該物體究竟是「外國政府開發的頂尖偵察機」，還是「外星來源的不明飛行物」。雖然文件最終沒有得出結論，但這起驚悚的對峙事件，在當時直接讓辛巴威相關軍事單位進入了最高戒備狀態。

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