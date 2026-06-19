海邊睡午覺　2名校女大生「遭巨浪捲走」雙亡！父崩潰：無法接受

▲ 奈爾與斯蘭在海邊睡午覺時被巨浪捲走喪命。（圖／翻攝自Linkedin、Instagram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州聖塔克魯茲郡發生奪命悲劇，2名來自佛利蒙市的年輕女大生10日在邦尼杜恩海灘（Bonny Doon Beach）睡午覺小憩時，遭突如其來的巨浪捲入海中，送醫後雙雙不治。

2罹難者身分曝光

根據《紐約郵報》，聖塔克魯茲郡警長暨驗屍官辦公室證實，罹難者分別為21歲的奈爾（Harshita Nair）及20歲的斯蘭（Mahial Sran），兩人皆於2023年畢業於佛利蒙市華盛頓高中。奈爾就讀加州大學柏克萊分校法律研究系，斯蘭則就讀聖荷西州立大學公共衛生系，預計2027年畢業。

兩人當時正在海灘上一處被稱為「鑰匙孔」（Keyhole）的礁石地形附近休息，不料突然被巨浪捲走。目擊者下午約5時撥打911報案，多個執法單位隨即趕赴現場救援。

海灘暗流凶險 措手不及

這座海灘因危險聞名，海浪拍岸線極為陡峭，且伴隨強勁暗流與瘋狗浪。聖塔克魯茲郡義消隊長布萊頓（Kyle Breton）說明，「我們研判2名傷患原本睡在鑰匙孔附近，那個區域很容易遭遇危險，讓人措手不及。」

當局共出動約8名救生員潛入險峻水域施救，尋獲兩人後奈爾被直升機緊急送往黃岸海灘，送醫不久後仍離世；斯蘭則由救護車緊急送醫，一度在加護病房與死神搏鬥，最終仍於13日宣告不治。

奈爾的父親阿霍克（Ahock Nair）坦言，他至今仍無法接受女兒驟逝的噩耗，「我還在震驚之中，完全不知道發生了什麼事。」

1月內第5起 當局發布警告

布萊頓指出，黃岸海灘至邦尼杜恩海灘這段約1.6公里的海岸線上，這已是近一個月內第5起水上救援事故。美國國家氣象局表示，加州海岸近期的危險巨浪主要由來自南太平洋的強勁湧浪所驅動。郡警長辦公室事發後發布警告，呼籲民眾切勿輕忽鑰匙孔地形危險性。