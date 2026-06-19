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剪乳頭、斬斷無名指！24歲櫻花妹「變態虐男友」逃過坐牢　原因曝

▲日本女子佐藤紗希涉嫌虐待男友，竟暴力割掉對方乳頭跟斷指。（翻攝IG）

▲日本女子佐藤紗希涉嫌虐待男友，竟暴力割掉對方乳頭跟斷指。（翻攝IG）

記者王佩翊／編譯

日本一名24歲女子在與男友交往期間，殘忍拿剪刀剪掉對方的乳頭，甚至還用斧頭將男友的左手無名指直接砍斷。大阪地方法院19日審理此案，被告辯稱是「男方同意」，但法官仍認為兩人屬於病態的「相互依賴支配關係」，但考量到事後賠償300萬日圓（約新台幣58萬元）並獲得原諒，最終判處3年有期徒刑、緩刑5年。

根據《ABC電視台》報導，現年24歲的女子佐藤紗希，因在與男友交往期間以殘忍手段虐待對方，因此被依傷害罪名起訴。起訴書指出，她直到2025年1月前，在與被害男子交往同居期間，多次肉體折磨對方，包含拿剪刀剪下男方的乳頭、用斧頭砍斷男子的左手無名指。

在法庭審理過程中，佐藤紗希堅稱，所有傷害行為，在當時「全部都有獲得男方本人的同意」。大阪地方法院法官19日認定「完全無法證明被害人有過正當同意」，並指出，兩人在長期分分合合的過程中，陷入了極度病態的「相互依存」扭曲狀態。

法官表示，佐藤紗希在心理、精神以及經濟上控制男友，並產生認知偏差，認為男方接受自己的暴力行為，才是一種高尚的愛情表現，導致其施暴手段越來越殘忍。

檢方認為，被告的犯案手段「極其殘虐且具有習慣性、連續性」，因此向法院求處6年有期徒刑。

法官則認為，被告事後已向被害男子道歉，並支付300萬日圓（約新台幣58萬元）的和解金，同時獲得被害人原諒，因此最終判處其3年有期徒刑、緩刑5年。

 
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