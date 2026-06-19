網封江湖最後大嫂！　越南人妻「劫囚救丈夫」判刑8年

▲越南籍女子助丈夫逃獄，被封「江湖最後大嫂」。（圖／翻攝自柬中時報）

記者詹雅婷／綜合報導

柬埔寨去年11月發生震驚全國的持槍劫囚案，多名嫌犯在一名越南籍女子的協助下逃脫，消息曝光後，這名女子還被封為「江湖最後大嫂」。如今法院正式宣判，這名女子遞槍助丈夫越獄遭判處8年監禁，而身為案件主謀的丈夫則是重判14年徒刑。

人妻助丈夫逃獄 被封「江湖最後大嫂」

柬中時報報導，這起劫囚事件發生於2025年11月18日，越南籍主謀龐萬寶因涉嫌毒品販運與非法拘禁，原定要在柴楨省初級法院出庭，其妻阮氏海雲為了救出丈夫，提早數日租車、入住旅館近距離觀察法院周邊環境，並透過通訊軟體Telegram花費1500美元購買槍支。





▲整個過程不到一分鐘。（圖／翻攝自柬中時報）

案發當天，阮氏海雲騎車進入法院伺機行動，趁押解囚犯的警車抵達時迅速靠近，從衣服內掏出一把K54手槍交給丈夫。龐萬寶拿到槍後立刻威脅現場押解人員，隨後與妻子及其他在押人員一同衝出大門，搭上事先準備好的汽車逃逸，整個過程不到一分鐘。

此案監視器畫面曝光後在網路上引發關注，不少網友把阮女的行為解讀成「為愛奮不顧身」，還稱她是「江湖最後大嫂」。

逃亡數小時全員落網 人妻救夫被判8年

案發數小時後，警方就抓到所有逃脫人員與阮氏海雲，並在林區找到槍枝與裝有7發子彈的彈匣。

根據法院判決，至於主謀龐萬寶與越南籍共犯Le Van Thien Phuong因策劃實施持槍越獄、企圖謀殺、非法買賣武器、非法持有武器等罪被判14年。

阮氏海雲與阮文興（Nguyen Van Sueng）因向越獄人員提供協助、共謀實施持槍越獄、非法買賣及持有武器等罪名，被判處8年監禁。2名柬埔寨籍共犯分別被判處9年與18個月監禁，另外2名被告的具體刑期與罪名並未在判決內容中說明。