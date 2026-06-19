25歲女師硬上6未成年！「兼差OnlyFans」被抓包　反遭學生勒索

▲ 尼可斯涉嫌性侵6名學生。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國喬治亞州一名25歲女性教師尼可斯（Maris Nichols）涉嫌性侵6名未成年學生，最新法院文件揭露，她同時經營成人訂閱平台OnlyFans帳號，一度被學生以此為把柄勒索，要求她打更高分數。

據WSB-TV取得的搜索令文件，道格拉斯郡警長辦公室已對尼可斯、Snapchat、OnlyFans、AT&T及多名學生家庭發出共逾10份搜索令，以蒐集相關證據。文件顯示，得知尼可斯經營OnlyFans的學生曾威脅曝光她的帳號，以此要求她給更高的評分。

案情中令外界譁然的是，一段影片顯示尼可斯與學生發生性行為時身穿印有「耶穌愛你」字樣的毛衣。調查人員目前正向一座高爾夫球場調閱監視器畫面，據悉尼可斯曾在此地與一名男學生幽會，警方也正採集2名特定學生的DNA及指紋。

尼可斯任職於亞歷山大高中，擔任理科教師，起初因涉嫌在教室儲藏室及一輛悍馬車上性侵一名學生被捕，2周後再度被捕並追加11項罪名，包括猥褻兒童、湮滅證據及對另外5名學生實施誘拐等重罪。指控指出，她曾向學生傳送不雅圖片、與未成年人互傳色情訊息，並在第一次被捕前夕施壓學生刪除雙方通訊記錄。

尼可斯畢業於自由大學，該校為美國知名私立福音派基督教院校，校規明文禁止婚前性行為，與其行為形成強烈反差，引發網友熱議。目前案件仍在調查中。