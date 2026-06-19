垃圾車一壓「塑膠袋滲屍水爆開」！泰17歲少女遇害　刺青成認屍關鍵

▲17歲少女遭男友殺害，棄屍路邊垃圾桶。（圖／翻攝自ThaiRath，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國羅勇府一組清潔隊員日前照常開著垃圾車進行清運工作時，偶然發現路邊一個垃圾桶發出濃烈惡臭，當清潔隊員把垃圾倒進垃圾車壓縮時，一個黑色垃圾袋當場被壓破，並露出一具屍體，嚇得他們立刻報警。警方獲報後確認死者為日前失蹤的17歲少女，並於同日逮捕其16歲的小男友。

根據《第三頻道》報導，泰國警方通報指出，這起棄屍案發生於羅勇府格靈縣（Klaeng）。格靈分局指出，當時幾名垃圾集運人員開著垃圾車沿著日常路線清運，當收完一處路邊的垃圾桶時，2名清潔隊員都聞到了可疑腐臭。

儘管如此，清潔隊員仍不疑有他，將沉重的黑色垃圾袋丟進垃圾車後方的壓縮機中。怎料，隨著壓縮機啟動、強力刀片與擋板開始往內加壓時，垃圾袋當場爆裂，裡面包裹的物品因此翻滾出來。

清潔隊員仔細一看，才發現這個傳出惡臭的垃圾袋內裝的竟是一具已經嚴重腐爛、滲出大量屍水的人類屍體，他們隨即停下機器並報警。

警方抵達現場後將遺體取出，由於屍體已經處於高度腐爛的狀態，面容難以辨認，且現場並未發現任何身分證明文件，初步只能判定是一名年輕女性、留著染過的長髮，且背部有大面積刺青。

警方隨後確認死者是近期在春武里府被通報失蹤的17歲少女瓊蒂查（Chonticha）。瓊蒂查的父母在接到通知後，連夜從春武里府焦急趕往羅勇府認屍。一看到遺體身上的衣物特徵與背部的熟悉刺青，證實死者就是女兒。

法醫經解剖後發現，死者的腹部有遭利刃刺傷的痕跡，警方因此將此案定調為謀殺。警方透過追查瓊蒂查生前的最後行蹤，發現她6月8日深夜被一名男子從春武里接送到羅勇府。

隨後在11日，她向該名男子借用摩托車並聲稱要去附近的商店買東西，卻自此人間蒸發，該名男子隨後也向警方報案稱摩托車遭竊。然而警方持續調查，發現瓊蒂查生前曾前往一名16歲少年的家中，而少年的住處距離棄屍的垃圾桶只有3.5公里。

警方隨即將這名16歲少年逮捕，少年落網後坦承犯案。他聲稱，自己是死者男友，事發當時女友和他一起待在房間，但卻用手機在網路上與另一名陌生男子聊天，一怒之下才會痛下殺機。他用刀猛刺女方腹部2刀，隨後將屍體裝進垃圾袋，丟棄在路邊的垃圾桶。