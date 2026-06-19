阿聯禁15歲以下使用社群媒體！創阿拉伯國家先例



▲阿拉伯聯合大公國已將社群媒體使用最低年齡設定為15歲，成為首個採取此類限制的阿拉伯國家。（圖／達志／美聯社）

文／CTWANT

阿拉伯聯合大公國已將社群媒體使用最低年齡設定為15歲，成為首個採取此類限制的阿拉伯國家，顯示世界各國政府正試圖因應網路平台對兒童的負面影響。

據《路透社》報導，根據阿聯18日通過的1項決議，該國15歲以下兒童將被禁止建立、使用或操作個人社群媒體帳號。阿聯政府媒體辦公室表示，此禁令意味著他們將無法發佈內容、留言、分享或加入公開群組。

15歲與16歲的青少年仍可使用社群媒體平台，但須符合更嚴格的保護措施，包括適齡內容控制、限制與陌生用戶互動、螢幕使用時間管理工具，以及家長監護功能。

相關規定適用於所有在阿聯營運的社群媒體平台，並要求企業落實嚴格的年齡驗證措施，包括數位身分檢查與人工智慧（AI）支援技術。僅以自我聲明方式申報年齡將不被視為有效驗證方式。

平台也必須停用由15歲以下兒童建立的帳號，防止用戶規避年齡驗證系統，並不得利用兒童個人資料進行定向廣告或行為分析。

阿聯政府表示，這些措施旨在因應兒童暴露於不適當內容、不安全網路互動、過度使用社群媒體，以及個人資料被蒐集等問題。社群媒體公司將有最多12個月時間以符合新規範。

阿布達比（Abu Dhabi）當局補充，此框架與國際間強化兒童網路保護的努力一致，同時在數位存取與安全之間取得平衡。

包括澳洲、加拿大及多個歐洲國家在內，近年也因社群媒體對心理健康與網路安全的影響日益擴大，而開始收緊對兒童使用社群媒體的限制。

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