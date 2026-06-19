愛喝酒當心！研究曝真的有「蚊子天菜」　防蚊液恐越噴越吸蚊

▲ 研究指出，蚊子確實有偏愛的吸血目標。（示意圖／VCG9）

記者陳宛貞／綜合外電報導

你是「蚊子天菜」嗎？法國科學家最新研究揭開這個謎題，不僅證實吸蚊體質確實存在，更點名啤酒愛好者恐怕是高危險群。

根據《紐約郵報》，這份發表於頂尖期刊《自然》（Nature）的研究指出，蚊子偏愛特定人群並非迷思。法國發展研究院（IRD）科學家西馬爾（Frederic Simard）指出，「蚊子確實比較容易受某些人吸引，這不是誤解。」

27種氣味化學物質 決定你是否為蚊子最愛

研究團隊對42名女性進行實驗，使她們暴露於大量蚊群中，並分析蚊子叮咬的偏好。結果顯示，在人體釋放的約1000種氣味化學物質中，蚊子對其中約27種特別敏感。

瑞典科學家伊格內爾（Rickard Ignell）說明，二氧化碳是蚊子在數十英尺外最先偵測到的訊號，一旦靠近至9公尺內，牠們的嗅覺受器會進一步感應體味，兩者結合後形成強烈的引誘效果，猶如一瓶專屬的「人體香水」。

孕婦分泌蘑菇醇 蚊子超難抗拒

研究發現，最容易吸引蚊子叮咬的族群包括懷孕中期的孕婦，因體表會釋放大量「1-辛烯-3-醇」，也就是皮脂分解後產生的蘑菇醇。伊格內爾指出，即便這種物質的濃度僅些微提升，對蚊子的吸引力也會顯著增加。

此外，荷蘭科學家的研究也顯示，飲酒後的人格外受蚊子歡迎，因為酒精會改變體溫、呼出的二氧化碳濃度及皮膚氣味，三管齊下讓蚊子更難抗拒。

出乎意料的是，長期使用含避蚊胺（DEET）防蚊液的人，反而可能讓蚊子對這種氣味產生制約反應，將其與血液來源畫上等號。