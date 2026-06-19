懷疑人妻「偷吃健身教練」！泰警持槍闖健身房　37歲妻倒血泊亡

▲健身房老闆娘中槍倒地，驚搶救後仍不治身亡。（圖／翻攝自Facebook／ศูนย์ข่าวกู้ภัยสยามบุรีรัมย์）



記者王佩翊／編譯

泰國東北部武里南府17日發生槍擊事件，一名警察因懷疑妻子與健身教練有染，憤而持槍前往妻子經營的健身中心伏擊，並開槍射殺37歲的妻子，連前來勸架的58歲岳母也慘遭子彈波及重傷。犯案後，現場多名身材魁梧的健身教練不顧嫌犯手中握有槍枝，一擁而上將其制伏。

根據泰媒《泰國日報》報導，嫌犯提拉朋（Teerapong）為現役警察，他與37歲的死者崔拉雅（Treeraya）育有2名子女。兩人雖還未正式離婚，但婚姻早已名存實亡。兩人已經分居多年，但因男方拒絕簽字離婚，導致無法完成法律程序。

▲兇手為一名現役警官。（圖／翻攝自Facebook／ศูนย์ข่าวกู้ภัยสยามบุรีรัมย์）



提拉朋17日持槍衝進妻子所經營的健身房，並且開槍攻擊，導致37歲妻子死亡，而58歲岳母也因此受傷。事發當下，健身房內的健身教練們不顧男子手持槍枝，隨即衝上前去將其制伏，直到警方抵達現場。

死者的阿姨透露，提拉朋是一名有強烈控制慾的「恐怖情人」，強迫死者凡事都必須順從他，雙方長期發生激烈爭執，導致感情不睦，崔拉雅因此堅決訴請離婚，但提拉朋卻拒絕在離婚協議書上簽字。

死者崔拉雅的家族在當地頗具名望且家境非常富裕，同時也是發生槍擊案健身中心的老闆。

▲健身房教練制伏兇手。（圖／翻攝自Facebook／ศูนย์ข่าวกู้ภัยสยามบุรีรัมย์）



根據初步調查，兇手疑似是因為離婚談判中的財產分配及孩子撫養權問題，而動下殺機。但涉案的提拉朋卻聲稱，他是因為懷疑妻子與健身房的一名健身男教練發生婚外情，才會痛下殺手。

當被進一步追問是否有具體外遇證據，以及是哪一位教練涉入兩人婚姻時，提拉朋卻拒絕發表評論。

健身中心員工表示，老闆娘平時在店內從未與任何員工有曖昧或不正常男女關係。死者的阿姨也駁斥外遇傳言，她強調，死者純粹是因為無法忍受提拉朋才會選擇分居。

當地警方已依「故意殺人罪」及「殺人未遂罪」等多項罪嫌將提拉朋移送法辦。由於此案情節重大，且嫌犯具有警務人員身分，法院已在第一時間駁回他的保釋申請。

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