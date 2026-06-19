4以軍命喪真主黨突襲　以色列嗆開啟地獄之門：黎巴嫩必須燃燒

▲以色列發動攻擊之後，黎巴嫩南部地區冒濃煙。（圖／路透）
記者詹雅婷／綜合報導
以色列國防軍19日表示，身在黎巴嫩南部的以色列部隊在午夜過後遭真主黨攻擊，疑似是無人機或反坦克飛彈擊中以軍坦克，導致4名以軍士兵喪生。以色列極右翼國家安全部部長班吉維爾表示，整個黎巴嫩都必須燃燒，以色列財政部長史莫特里奇則放話要「開啟地獄之門」。
真主黨出手 以軍4死5傷
以色列時報、半島電視台報導，這輛以軍坦克是在黎巴嫩南部克法特比尼特（Kfar Tebnit）被攻擊，造成車上4名乘員全數罹難，包括第401裝甲旅第52營的營長西蒙（Dor Gedalia Ben Simhon）。這起爆炸的確切原因正由以色列國防軍調查中。
????️LTC Dor Gedalia Ben Simhon, 32— LTC Ariella Mazor (@LTC_Ariella) June 19, 2026
LTC Dor, from Beit HaShita, the commander of the 52nd Battalion, 401st Brigade, fell in combat in southern Lebanon.
I send my deepest condolences to his family and loved ones. May his memory be a blessing. pic.twitter.com/HAuqFlgASM
就在坦克遇襲事件發生後數小時，真主黨一架無人機擊中突擊旅部隊，造成5名士兵受傷，其中一人傷勢嚴重。傷者均已送往醫院接受治療。
千倍奉還！以色列部長要黎巴嫩燃燒 開啟地獄之門
在以軍傳出傷亡消息後，以色列極右翼國家安全部部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）表示，整個黎巴嫩都必須燃燒，「我們最重要的責任就是保護以色列公民與以色列國防軍的士兵，這項承諾凌駕於一切其他考量之上。我曾經告訴總理，即使是在我們私下會面的場合也一樣：以色列母親每流下一滴眼淚，就要讓1000名黎巴嫩母親為此哭泣」。
以色列財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）則是呼籲要對黎巴嫩展開嚴厲報復行動，「開啟地獄之門」。
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