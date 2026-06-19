4以軍命喪真主黨突襲　以色列嗆開啟地獄之門：黎巴嫩必須燃燒

▲以色列發動攻擊之後，黎巴嫩南部地區冒濃煙。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列國防軍19日表示，身在黎巴嫩南部的以色列部隊在午夜過後遭真主黨攻擊，疑似是無人機或反坦克飛彈擊中以軍坦克，導致4名以軍士兵喪生。以色列極右翼國家安全部部長班吉維爾表示，整個黎巴嫩都必須燃燒，以色列財政部長史莫特里奇則放話要「開啟地獄之門」。

真主黨出手 以軍4死5傷

以色列時報、半島電視台報導，這輛以軍坦克是在黎巴嫩南部克法特比尼特（Kfar Tebnit）被攻擊，造成車上4名乘員全數罹難，包括第401裝甲旅第52營的營長西蒙（Dor Gedalia Ben Simhon）。這起爆炸的確切原因正由以色列國防軍調查中。

????️LTC Dor Gedalia Ben Simhon, 32



LTC Dor, from Beit HaShita, the commander of the 52nd Battalion, 401st Brigade, fell in combat in southern Lebanon.



I send my deepest condolences to his family and loved ones. May his memory be a blessing. pic.twitter.com/HAuqFlgASM — LTC Ariella Mazor (@LTC_Ariella) June 19, 2026

就在坦克遇襲事件發生後數小時，真主黨一架無人機擊中突擊旅部隊，造成5名士兵受傷，其中一人傷勢嚴重。傷者均已送往醫院接受治療。

千倍奉還！以色列部長要黎巴嫩燃燒 開啟地獄之門

在以軍傳出傷亡消息後，以色列極右翼國家安全部部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）表示，整個黎巴嫩都必須燃燒，「我們最重要的責任就是保護以色列公民與以色列國防軍的士兵，這項承諾凌駕於一切其他考量之上。我曾經告訴總理，即使是在我們私下會面的場合也一樣：以色列母親每流下一滴眼淚，就要讓1000名黎巴嫩母親為此哭泣」。

以色列財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）則是呼籲要對黎巴嫩展開嚴厲報復行動，「開啟地獄之門」。