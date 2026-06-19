5男闖民宅反鎖丈夫「集體性侵」人妻！　私處被塞入子彈

▲5名男子闖入民宅反鎖屋主之後，集體對屋主的妻子伸出狼爪。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

印度比哈邦11日發生駭人聽聞的性侵案件，5名男子闖入民宅之後，把屋主鎖在屋內房間，隨後把人妻帶出屋外輪流性侵，且手段相當殘暴，她就醫發現私密處被塞入異物，包括子彈、石頭與木片。當地警方已介入調查，誓言盡速逮捕嫌犯。

5惡狼闖民宅！把丈夫鎖房內 集體性侵人妻

NDTV報導，事發地點就位在警察局附近，就在事發當天11日深夜11時30分許，當受害女子使用洗手間之際，5名男子強行闖入家中，把她的丈夫反鎖在房內，接著對她下手，先是摀住她的嘴，再把她帶往屋外偏僻處性侵。

期間她試圖呼救，但卻遭嫌犯持刀片割傷胸部與大腿。

人妻送醫 私密處取出子彈、石頭、木片

受害人妻透露，當時她打電話給其他家人求救，把她的丈夫救出並報警處理，隨後被告知前往醫院，經轉院接受治療。她稱，當時私密處持續疼痛，醫師告知這是案發期間受傷所造成的，但返家之後還是痛得很厲害，因此再度就醫，沒想到在檢查期間，醫生取出一顆子彈、一塊石頭和一片木片。

她也透露，由於當時處於失去意識的狀態，所以並不知道有異物被塞入體內。

針對這起案件，警方表示正展開調查，涉案嫌犯很快就會被逮捕歸案。

●ETtoday新聞網提醒您，性侵害就是犯罪，請撥打110、113。