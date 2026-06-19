　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

路透：伊朗革命衛隊在伊拉克設「秘密作戰小隊」　直攻波斯灣國家

▲▼ 圖為伊朗革命衛隊2026年2月16日在波斯灣進行演習。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 革命衛隊2月在波斯灣進行演習。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）傳出近期在伊拉克秘密成立多支全新作戰小組，繞過既有民兵網絡，直接對波灣鄰國發動無人機攻擊，目標包含駐有美軍的科威特基地。《路透》引述8名伊拉克消息人士披露此事，顯示伊朗在代理人勢力大幅削弱後，正悄然調整地區作戰策略。

革命衛隊在伊拉克建立3到4支秘密小組，每組約10名精銳什葉派戰士，成員部分來自「伊拉克伊斯蘭抵抗運動」旗下強硬派系，但這些小組完全脫離原有指揮體系，直接向革命衛隊匯報。4月20日至5月17日間，這些小組從巴斯拉與薩馬瓦附近的沙漠地帶至少發動7次無人機攻擊，目標包括科威特、沙烏地阿拉伯及阿聯境內多處設施。

攻科威特美軍基地　核電廠起火

具體目標包括駐有美軍的科威特阿里薩勒姆空軍基地（Ali Al Salem Air Base）及其國際機場軍用航廈，針對沙烏地阿拉伯與阿聯的攻擊則被攔截，無法確認攻擊目標。科威特、沙烏地及阿聯已分別於4月召見伊拉克外交官表示抗議。伊拉克目前也正調查5月17日一架無人機導致阿聯巴拉卡（Barakah）核電廠起火的事件是否同樣出於這些小組之手。

退役伊拉克陸軍將領巴哈德利（Jasim al-Bahadli）指出，這些小組規模較小、意識形態更為強硬，且受到更嚴密控制，「充分反映伊朗在經濟壓力下必須節省資源的現實。」他進一步分析，伊朗如今傾向依賴少數更極端化、願以更精簡資金運作的核心幹部，優先考慮忠誠度與行動效果，而非大規模招募。

▲▼伊拉克新任總理柴迪（Ali al-Zaidi）。（圖／路透）

▲ 伊拉克新任總理柴迪。（圖／路透）

伊朗代理人網絡重創

自2023年10月哈瑪斯襲擊以色列以來，德黑蘭苦心經營數十年、耗資數十億美元的地區代理人網絡已遭重創。哈瑪斯與黎巴嫩真主黨被以色列大規模打擊，葉門青年運動（又譯胡塞武裝）持續遭美英空襲，敘利亞總統阿薩德於2024年12月倒台，切斷伊拉克民兵的重要補給路線。

而在伊拉克境內，什葉派強硬武裝組職「伊瑪目阿里旅」（Imam Ali Brigades）與「正義聯盟」（Asaib Ahl al-Haq）先後宣布繳械，這也可能是促使革命衛隊另起爐灶的原因。

美國要求伊拉克立即行動

美伊2國總統本周簽署初步停戰協議，但伊朗官員明確表示，德黑蘭對「抵抗組織」的支持不在談判範疇之內，協議文本也未觸及此議題。美國國務院重申，要求伊拉克政府「立即採取措施，解散包括革命衛隊在內的一切伊朗破壞穩定活動工具」。

這些小組成為伊拉克新任總理柴迪（Ali al-Zaidi）上任以來重大考驗，他在美國施壓下於5月就任，本周才與美國特使巴拉克（Tom Barrack）共同發表聲明，承諾確保伊拉克領土不被任何一方用於威脅地區和平。但來自伊拉克境內的無人機攻擊不僅令巴格達在美伊間的平衡外交更加艱難，也危及伊拉克近年與波灣富裕鄰國逐步修復的關係。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
465 2 2112 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
運動中心男溺斃！旁人狂揮手呼救　3荒唐救生員沒看見
快訊／中西區服飾店恐怖爆炸聲頻傳　現場畫面曝
高股息ETF存3年！她「決定下車」曝原因：一定要定期檢視
當心！「蚊子天菜」曝　防蚊液恐越噴越吸蚊
大樂透連槓11期今上看3.2億！　4生肖財運旺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

5男闖民宅反鎖丈夫「集體性侵」人妻！　私處被塞入子彈

垃圾車一壓「塑膠袋滲屍水爆開」！泰17歲少女遇害　刺青成認屍關鍵

懷疑人妻「偷吃健身教練」！泰警持槍闖健身房　37歲妻倒血泊亡

阿聯禁15歲以下使用社群媒體！創阿拉伯國家先例

愛喝酒當心！研究曝真的有「蚊子天菜」　防蚊液恐越噴越吸蚊

4以軍命喪真主黨突襲　以色列嗆開啟地獄之門：黎巴嫩必須燃燒

路透：伊朗革命衛隊在伊拉克設「秘密作戰小隊」　直攻波斯灣國家

日清炒泡麵「混入塑膠片」！大動作召回28.7萬盒　問題批次曝

快訊／俄羅斯外海規模6.6地震　深度10公里

巴西男「自砍右腳」詐領900萬保險金！　1關鍵露餡

2年來最大規模！烏無人機攻莫斯科　煉油廠爆炸航班停飛

川普、伊朗總統「共同簽名」曝光！　巴基斯坦：美伊備忘錄立即生效

濟顛禪師曾登訪談節目！表演附身喝酒高歌　台東縣府急下架滅火

王淨.阮經天太愛抬槓「直接翻白眼XD」　記者會突打雷...他虧：好好講！

C羅真的老了？　3射0正關鍵數據全掛零　21歲小將賽後一句話超狠

暴雨積水灌進信義區民宅　「淹到胸口」消防急救受困民眾

胡瓜當機「胡椒餅狂講成蔥油餅」　自嘲67歲了：情況比余天還好

媽用小塑膠袋當狗雨衣　只包頭結果牠全身濕透XD

10個月大萌娃學講「對」　一開口竟變經典國罵XD

暴雨炸新店驚傳「土石坍方」　汽、機車恐怖墜崖畫面曝

5男闖民宅反鎖丈夫「集體性侵」人妻！　私處被塞入子彈

垃圾車一壓「塑膠袋滲屍水爆開」！泰17歲少女遇害　刺青成認屍關鍵

懷疑人妻「偷吃健身教練」！泰警持槍闖健身房　37歲妻倒血泊亡

阿聯禁15歲以下使用社群媒體！創阿拉伯國家先例

愛喝酒當心！研究曝真的有「蚊子天菜」　防蚊液恐越噴越吸蚊

4以軍命喪真主黨突襲　以色列嗆開啟地獄之門：黎巴嫩必須燃燒

路透：伊朗革命衛隊在伊拉克設「秘密作戰小隊」　直攻波斯灣國家

日清炒泡麵「混入塑膠片」！大動作召回28.7萬盒　問題批次曝

快訊／俄羅斯外海規模6.6地震　深度10公里

巴西男「自砍右腳」詐領900萬保險金！　1關鍵露餡

「承繼」甜點快閃高雄　焦糖起司蛋糕、開心果提拉米蘇限量販售

5男闖民宅反鎖丈夫「集體性侵」人妻！　私處被塞入子彈

垃圾車一壓「塑膠袋滲屍水爆開」！泰17歲少女遇害　刺青成認屍關鍵

「流星四少」合體大跳撒嬌舞！　下一秒洪暐哲當眾糗了

失智長輩跟著端午歌謠拍手哼唱　醫揭「懷舊治療」助維持認知功能

近期3部亞洲驅魔影劇重塑惡鬼與神明　《乩身》、《破墓》必看

台中穿「木屐躦鯪鯉」避厄運　中警神接哏：躦過詐騙卡安全

天生盲聾差點安樂死　失明汪「努力追手足玩耍」600萬網看哭

高雄3大百貨、賣場接力開　「最強商場宅」2年漲23.7%

阿姆斯特丹必逛這兩座百年運河屋！從「寬度」判斷屋主財力

【在大橋頭忘了喝孟婆湯？】10個月大萌娃學講「對」　一開口竟變經典國罵

國際熱門新聞

開唱沒戴頭巾！　伊朗29歲女星遭判鞭刑74下

世足最兇球迷「馬甲+渾圓雙球」力挺格子軍

美股台積電ADR大漲近7％　SpaceX繼續墜落

自己畫K線的男人！　一發文股價立即拉漲逾10%

烏軍轟莫斯科煉油廠　「頂蓋噴飛」天降黑雨

瑞士宣布美伊談判喊卡　傳與黎巴嫩有關

美伊簽歷史性協議　伊朗：飛彈別想談

尼克封王遊行大亂！女球迷互撕「當街半裸」

焚化廠燒出黃金！　一年回收進帳超過6000萬

「地表最強小三」：我要睡成另一種女人

美國務院出手！　助維德角門將母親赴美觀賽

俄羅斯外海規模6.6地震　深度10公里

正妹女主播爆紅！「緊身白T」太犯規

伊朗最高領袖　非完全認同「終戰備忘錄」內容

更多熱門

相關新聞

俄無人機轟炸動物園　烏10兔子死亡

俄無人機轟炸動物園　烏10兔子死亡

俄軍無人機15日轟炸烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv），位於市中心的動物園遭直接擊中，導致多隻兔子死傷，大象也因爆炸衝擊陷入緊迫狀態，所幸園區工作人員及遊客均安全無虞。

卡達代表「飛德黑蘭」協助敲定協議

卡達代表「飛德黑蘭」協助敲定協議

川普異常堅持14日簽協議　伊朗批作秀

川普異常堅持14日簽協議　伊朗批作秀

BBC：美軍空襲「夷平伊朗51軍事基地」！

BBC：美軍空襲「夷平伊朗51軍事基地」！

伊朗反擊！開轟18處重要美軍設施

伊朗反擊！開轟18處重要美軍設施

關鍵字：

伊朗軍事無人機攻擊波灣局勢革命衛隊伊拉克政治

讀者迴響

熱門新聞

「兒子」李昇規收到《鐵拳》宋英奎死訊　當晚直奔靈堂：無法相信

獨／軍人裸絞殺人內幕！是同性婚命案

17歲少年3天狂下注785萬！彩券行挨罰1252萬逆轉

新婚一個月！崔真實女兒健康亮紅燈「骨頭持續腐壞」

「午時水招財秘方」曝光！今年一定要加鹽

一戶一車位時代要變了！新北推新制

女救受困烏鴉被全家族感謝　天天收鳥群小禮物

眼科醫示警：70歲後開車最怕不是近視

快訊／熱帶低壓生成！估明日增強為颱風「米克拉」　最新路徑曝

超商賣戰鬥陀螺　主管開箱5萬人看傻

10.38億威力彩一注獨得　開在台北市

開唱沒戴頭巾！　伊朗29歲女星遭判鞭刑74下

13銀行逾60人涉案！地政士大規模賄賂 金管會證實收到通報

阿嬤獨自吃Buffet！「桌上一幕」驚呆年輕人

今端午節「3行為」衰半年　舊財水倒對地方繼續旺

更多

最夯影音

更多
2年來最大規模！烏無人機攻莫斯科　煉油廠爆炸航班停飛

2年來最大規模！烏無人機攻莫斯科　煉油廠爆炸航班停飛
川普、伊朗總統「共同簽名」曝光！　巴基斯坦：美伊備忘錄立即生效

川普、伊朗總統「共同簽名」曝光！　巴基斯坦：美伊備忘錄立即生效

濟顛禪師曾登訪談節目！表演附身喝酒高歌　台東縣府急下架滅火

濟顛禪師曾登訪談節目！表演附身喝酒高歌　台東縣府急下架滅火

王淨.阮經天太愛抬槓「直接翻白眼XD」　記者會突打雷...他虧：好好講！

王淨.阮經天太愛抬槓「直接翻白眼XD」　記者會突打雷...他虧：好好講！

C羅真的老了？　3射0正關鍵數據全掛零　21歲小將賽後一句話超狠

C羅真的老了？　3射0正關鍵數據全掛零　21歲小將賽後一句話超狠

熱門快報

限時七天端午快閃

限時七天端午快閃

6/15～6/21 限時開搶！全家購物金、萊爾富咖啡和東森幣，超過 3000 份好禮限量送！

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面