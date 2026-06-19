路透：伊朗革命衛隊在伊拉克設「秘密作戰小隊」　直攻波斯灣國家

▲ 革命衛隊2月在波斯灣進行演習。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）傳出近期在伊拉克秘密成立多支全新作戰小組，繞過既有民兵網絡，直接對波灣鄰國發動無人機攻擊，目標包含駐有美軍的科威特基地。《路透》引述8名伊拉克消息人士披露此事，顯示伊朗在代理人勢力大幅削弱後，正悄然調整地區作戰策略。

革命衛隊在伊拉克建立3到4支秘密小組，每組約10名精銳什葉派戰士，成員部分來自「伊拉克伊斯蘭抵抗運動」旗下強硬派系，但這些小組完全脫離原有指揮體系，直接向革命衛隊匯報。4月20日至5月17日間，這些小組從巴斯拉與薩馬瓦附近的沙漠地帶至少發動7次無人機攻擊，目標包括科威特、沙烏地阿拉伯及阿聯境內多處設施。

攻科威特美軍基地 核電廠起火

具體目標包括駐有美軍的科威特阿里薩勒姆空軍基地（Ali Al Salem Air Base）及其國際機場軍用航廈，針對沙烏地阿拉伯與阿聯的攻擊則被攔截，無法確認攻擊目標。科威特、沙烏地及阿聯已分別於4月召見伊拉克外交官表示抗議。伊拉克目前也正調查5月17日一架無人機導致阿聯巴拉卡（Barakah）核電廠起火的事件是否同樣出於這些小組之手。

退役伊拉克陸軍將領巴哈德利（Jasim al-Bahadli）指出，這些小組規模較小、意識形態更為強硬，且受到更嚴密控制，「充分反映伊朗在經濟壓力下必須節省資源的現實。」他進一步分析，伊朗如今傾向依賴少數更極端化、願以更精簡資金運作的核心幹部，優先考慮忠誠度與行動效果，而非大規模招募。

▲ 伊拉克新任總理柴迪。（圖／路透）

伊朗代理人網絡重創

自2023年10月哈瑪斯襲擊以色列以來，德黑蘭苦心經營數十年、耗資數十億美元的地區代理人網絡已遭重創。哈瑪斯與黎巴嫩真主黨被以色列大規模打擊，葉門青年運動（又譯胡塞武裝）持續遭美英空襲，敘利亞總統阿薩德於2024年12月倒台，切斷伊拉克民兵的重要補給路線。

而在伊拉克境內，什葉派強硬武裝組職「伊瑪目阿里旅」（Imam Ali Brigades）與「正義聯盟」（Asaib Ahl al-Haq）先後宣布繳械，這也可能是促使革命衛隊另起爐灶的原因。

美國要求伊拉克立即行動

美伊2國總統本周簽署初步停戰協議，但伊朗官員明確表示，德黑蘭對「抵抗組織」的支持不在談判範疇之內，協議文本也未觸及此議題。美國國務院重申，要求伊拉克政府「立即採取措施，解散包括革命衛隊在內的一切伊朗破壞穩定活動工具」。

這些小組成為伊拉克新任總理柴迪（Ali al-Zaidi）上任以來重大考驗，他在美國施壓下於5月就任，本周才與美國特使巴拉克（Tom Barrack）共同發表聲明，承諾確保伊拉克領土不被任何一方用於威脅地區和平。但來自伊拉克境內的無人機攻擊不僅令巴格達在美伊間的平衡外交更加艱難，也危及伊拉克近年與波灣富裕鄰國逐步修復的關係。