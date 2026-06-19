看準台海緊張商機？　烏克蘭無人機軍火商搶進台灣、日本

▲ 千葉縣2026日本無人機展台灣展區。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

面對台海情勢持續升溫，烏克蘭軍用無人機製造商正積極叩關日本、台灣與菲律賓，試圖借助亞洲盟友的國防預算擴張浪潮，將經過實戰驗證的無人機技術輸出至印太地區。《路透》訪問逾20名國防承包商及烏日2國政府官員後，揭露這場正在成形的軍事科技合作布局。

黑海剋星前進東京 美軍秘密演習已採用

烏克蘭攻擊型無人機製造商UFORCE執行長羅金斯基（Oleg Rogynskyy）今年4月親赴東京，向日本官員及國防承包商推銷量產無人機的合作方案。

就在他訪日的幾天前，美軍剛在南海與太平洋交界處的秘密演習中，使用UFORCE水面無人機擊沉一艘船艦；而該公司旗下的Magura水面無人艇多年來已讓俄羅斯海軍不敢輕易進入黑海部分水域。羅金斯基強調，東亞海洋地理環境雖與黑海不同，「產生的效果卻極為相似。」

日本擴軍預算達20億美元 歡迎實戰驗證裝備

日本前防衛大臣小野寺五典受訪時對烏克蘭推動合作表示歡迎，並稱日本需要的是「確實展現出實戰效能的裝備」。日本防衛省發言人則表示，東京正「研究所有可能方案，以確保取得『新型作戰』所需的裝備」。

日本近年國防轉型步調加快，繼2022年啟動歷史性擴軍計畫後，鷹派的高市早苗就任首相後更大力推動無人系統發展，並鬆綁長年限制武器出口相關規定。日本今年度國防預算中，已編列近20億美元用於無人機系統，目標在2030年末將年產量從2024年的約1000架大幅提升至8萬架。

▲ 格里辛在無人機展上受訪。（圖／路透）

烏克蘭新創搶灘日本 蜂群AI軟體實地演示

烏克蘭無人機新創業者嗅到商機，紛紛前進東京。偵察無人機製造商Skyeton表示，其長程無人機有助於巡邏日本逾1萬4000座島嶼，已在日本舉行多次洽談；專攻神風式自殺無人機的General Cherry共同創辦人格里辛（Stanislav Gryshyn）近期也赴日參展並拜會官員，他直言，「日本是進入亞洲市場的最佳門戶。」

在美國上市的烏克蘭無人機AI軟體商Swarmer則已為日本自衛隊某部隊進行實地展示，測試以AI軟體統籌無人機蜂群執行搜索打擊任務，此次演示由日本電商巨頭樂天（Rakuten）協助安排。

台灣有望成關鍵夥伴 助烏擺脫中國供應鏈

台灣同樣受到烏克蘭業者關注，烏克蘭無人機產業協會IRON今年5月率約12名成員赴台中，與台灣廠商展開零組件供應鏈合作洽談。執行長切爾尼烏克（Volodymyr Cherniuk）透露，台灣廠商擁有相機、微電子等關鍵零件供應能力，可協助烏克蘭降低對中國供應鏈的依賴。

台灣廠商錦明實業代表張先生（Elson Zhang）更表示，正與一家烏克蘭企業合作開發一款無人機，未來可能回銷台灣市場。切爾尼烏克也說道，「我們很樂意讓我們的無人機保護任何國家免受侵略，我們最了解那種滋味了。」

美軍印太司令帕帕羅上將（Samuel Paparo）去年曾表示，一旦台海爆發衝突，無人機將是關鍵應對手段，可打造「無人地獄走廊」，為美方及盟友爭取反應時間。今年4月的美軍無人機演習正是在距台灣僅約160公里的菲律賓小島伊拜雅島（Itbayat）外海舉行。烏克蘭總統澤倫斯基今年2月也曾公開表示，基輔已準備好向日本「開放我們的技術」，包括海上無人機系統。