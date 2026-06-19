瑞士宣布美伊談判喊卡！　傳與黎巴嫩停火生變有關

▲以色列國旗懸掛在黎巴嫩南部靠近邊境一處建築物上。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

瑞士外交部發布聲明證實，原定19日在頂級度假村布爾根施托克度假村（Bürgenstock Resort）舉行的美伊會談，將不會如期舉行。美國副總統范斯已臨時取消瑞士行程，有美國官員稱，德黑蘭當局聲稱以色列違反黎巴嫩停火協議，這可能是導致19日談判無法如期舉行的原因。

路透、伊朗國際等報導，美國總統川普與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）已簽署終戰備忘錄，雙方原本正緊鑼密鼓準備推進下一階段會談，如今確定臨時取消。

白宮發言人此前透露，范斯延後行程的原因是與後續談判階段相關的後勤安排尚未到位，整體計畫仍未敲定，將在有具體進展後第一時間對外說明，並強調希望技術性會談能盡快展開。

美媒Axios記者拉維德（Barak Ravid）引述一名美國官員說法指出，德黑蘭當局聲稱以色列違反黎巴嫩停火協議，這可能是導致19日談判無法如期舉行的原因。就在18日，以色列軍方在黎巴嫩南部發動軍事行動，造成4人死亡。

美伊這份備忘錄明確要求各方必須停止所有戰線的敵對行動，其中也包含黎巴嫩戰線。然而美伊雙方對於這項條款究竟該如何解讀以及如何具體執行至今依然存在顯著分歧。