AV界金卡戴珊！34歲辣模打「非法豐臀針」喪命　兇手判關4年





▲ 古爾卡尼因美容師非法注射不幸身亡。（圖／翻攝自Instagram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一名無照美容師因非法施打矽膠豐臀注射，導致一名以神似金卡戴珊（Kim Kardashian）聞名的AV女模身亡，法院15日判處4年有期徒刑。

根據《每日星報》，53歲被告戈梅茲（Vivian Alexandra Gomez）被裁定犯下非自願過失殺人罪及無照行醫罪，34歲被害人古爾卡尼（Christina Ashten Gourkani）因外貌與名媛金卡戴珊高度相似，在網路上累積大批粉絲，並在成人訂閱平台 OnlyFans 經營個人帳號。

聖馬刁郡（San Mateo County）地方檢察官辦公室指出，戈梅茲2023年4月從佛州飛抵舊金山國際機場，與古爾卡尼相約在柏林蓋姆萬豪飯店（Burlingame Marriott）的客房內進行非法注射，而非合法醫療機構。

古爾卡尼接受注射後很快就感到不適，未婚夫趕緊撥打求救電話，她隨後被緊急送往柏林蓋姆米爾斯半島醫院（Mills Peninsula Hospital），隔天因呼吸衰竭及肺栓塞不治身亡。檢方也證實，在她的血液中驗出矽膠成分。

案發後戈梅茲隨即返回佛州，警方則依聖馬刁郡發出的逮捕令將其拘押，並押解回加州受審，陪審團今年3月裁定被告2項罪名成立。戈梅茲的辯護律師表示，「她其實是個好人，很早就願意就過失殺人罪名認罪負責。」

整形外科醫師奧本格（Michael K. Obeng）此前曾向媒體說明這類非法注射行為危險性，「矽膠等異物注入體內後可能在體內移動，長期恐導致感染與組織硬化。一旦進入血液循環，更可能堵塞血管引發組織壞死。」