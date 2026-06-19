巴西男「自砍右腳」詐領900萬保險金！　1關鍵露餡

▲巴西男子戈麥斯砍斷自己的腳，意圖詐領保險金。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

巴西一名在大學擔任行政助理的男子，因不滿薪水太低，竟然精心策劃一場「自斷腳踝」的苦肉計，企圖向保險公司詐領高達22萬英鎊（約台幣920萬元）的理賠金。他甚至向警方謊稱遭到黑幫綁架、用開山刀斷腿，但刑事鑑定專家一看傷口，立刻戳破他的發財美夢。

月領低薪動歪腦筋 4張高額保單藏陰謀

根據《太陽報》報導，法庭文件顯示，這名男子名叫戈麥斯（Vanderley dos Santos Gomes），原本在巴伊亞雷孔卡武聯邦大學（Federal University of Reconcavo da Bahia）擔任行政助理。由於不滿意這份卑微的收入，他竟把歪腦筋動到了保險理賠上。

在2019年6月至7月期間，戈麥斯先後投保了四筆高額保險。根據條約，只要他不幸陷入終身殘障，最高就可以獲得20萬英鎊的理賠金。未料保單才剛生效沒幾個星期，就發生一場「黑幫襲擊」事件。

謊報遭開山刀攻擊 「斷腳」竟在自己背包裡

戈麥斯向警方報案宣稱，自己遭到黑幫綁架洗劫，兇手甚至殘忍地用開山刀，砍斷了他的右腳。隨後，他被發現倒在巴西東南部梅爾塞斯村（Mercês）的路邊。

救護人員十萬火急將他送醫，但令人震驚的是，警方隨後在現場一只後背包裡，找到了戈麥斯被砍斷的「右腳」，而背包裡裝的全是他宣稱被搶走的個人財物。更讓人懷疑的是，戈麥斯才剛進醫院，就迅速向保險公司遞交了理賠申請。

傷口太精準 鑑識專家一秒戳破謊言

龐大的理賠金額與過於巧合的時間點，立刻引起警方懷疑。雖然戈麥斯在庭上極力否認偽造傷勢，辯護律師也堅稱缺乏直接證據，但刑事鑑定專家的關鍵報告，成了擊碎謊言的鐵證。

專家指出，戈麥斯腳踝上的嚴重傷口「切面實在太乾淨、太精準了」，根本不可能是黑幫揮舞開山刀造成的傷痕；相反地，這明顯是經過專業的外科手術技術所切除，證實戈麥斯在截肢過程上徹底撒謊。

戈麥斯最終被判處兩年有期徒刑，隨後改判為720小時的社會勞動服務，並處以1113英鎊（約台幣4.6萬元）的罰金。儘管他多次提出上訴，但在遭到法院全數駁回後，已於今年5月正式開始服刑。承辦律師坦言，這絕對是他們職業生涯中，見過最詭異的保險詐騙案。