　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

巴西男「自砍右腳」詐領900萬保險金！　1關鍵露餡

▲▼巴西一名男子砍斷自己的腳準備詐領保險金。（圖／翻攝自X）

▲巴西男子戈麥斯砍斷自己的腳，意圖詐領保險金。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

巴西一名在大學擔任行政助理的男子，因不滿薪水太低，竟然精心策劃一場「自斷腳踝」的苦肉計，企圖向保險公司詐領高達22萬英鎊（約台幣920萬元）的理賠金。他甚至向警方謊稱遭到黑幫綁架、用開山刀斷腿，但刑事鑑定專家一看傷口，立刻戳破他的發財美夢。

月領低薪動歪腦筋　4張高額保單藏陰謀

根據《太陽報》報導，法庭文件顯示，這名男子名叫戈麥斯（Vanderley dos Santos Gomes），原本在巴伊亞雷孔卡武聯邦大學（Federal University of Reconcavo da Bahia）擔任行政助理。由於不滿意這份卑微的收入，他竟把歪腦筋動到了保險理賠上。

在2019年6月至7月期間，戈麥斯先後投保了四筆高額保險。根據條約，只要他不幸陷入終身殘障，最高就可以獲得20萬英鎊的理賠金。未料保單才剛生效沒幾個星期，就發生一場「黑幫襲擊」事件。

謊報遭開山刀攻擊　「斷腳」竟在自己背包裡

戈麥斯向警方報案宣稱，自己遭到黑幫綁架洗劫，兇手甚至殘忍地用開山刀，砍斷了他的右腳。隨後，他被發現倒在巴西東南部梅爾塞斯村（Mercês）的路邊。

救護人員十萬火急將他送醫，但令人震驚的是，警方隨後在現場一只後背包裡，找到了戈麥斯被砍斷的「右腳」，而背包裡裝的全是他宣稱被搶走的個人財物。更讓人懷疑的是，戈麥斯才剛進醫院，就迅速向保險公司遞交了理賠申請。

傷口太精準　鑑識專家一秒戳破謊言

龐大的理賠金額與過於巧合的時間點，立刻引起警方懷疑。雖然戈麥斯在庭上極力否認偽造傷勢，辯護律師也堅稱缺乏直接證據，但刑事鑑定專家的關鍵報告，成了擊碎謊言的鐵證。

專家指出，戈麥斯腳踝上的嚴重傷口「切面實在太乾淨、太精準了」，根本不可能是黑幫揮舞開山刀造成的傷痕；相反地，這明顯是經過專業的外科手術技術所切除，證實戈麥斯在截肢過程上徹底撒謊。

戈麥斯最終被判處兩年有期徒刑，隨後改判為720小時的社會勞動服務，並處以1113英鎊（約台幣4.6萬元）的罰金。儘管他多次提出上訴，但在遭到法院全數駁回後，已於今年5月正式開始服刑。承辦律師坦言，這絕對是他們職業生涯中，見過最詭異的保險詐騙案。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
465 2 2112 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
運動中心男溺斃！旁人狂揮手呼救　3荒唐救生員沒看見
快訊／中西區服飾店恐怖爆炸聲頻傳　現場畫面曝
高股息ETF存3年！她「決定下車」曝原因：一定要定期檢視
當心！「蚊子天菜」曝　防蚊液恐越噴越吸蚊
大樂透連槓11期今上看3.2億！　4生肖財運旺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

5男闖民宅反鎖丈夫「集體性侵」人妻！　私處被塞入子彈

垃圾車一壓「塑膠袋滲屍水爆開」！泰17歲少女遇害　刺青成認屍關鍵

懷疑人妻「偷吃健身教練」！泰警持槍闖健身房　37歲妻倒血泊亡

阿聯禁15歲以下使用社群媒體！創阿拉伯國家先例

愛喝酒當心！研究曝真的有「蚊子天菜」　防蚊液恐越噴越吸蚊

4以軍命喪真主黨突襲　以色列嗆開啟地獄之門：黎巴嫩必須燃燒

路透：伊朗革命衛隊在伊拉克設「秘密作戰小隊」　直攻波斯灣國家

日清炒泡麵「混入塑膠片」！大動作召回28.7萬盒　問題批次曝

快訊／俄羅斯外海規模6.6地震　深度10公里

巴西男「自砍右腳」詐領900萬保險金！　1關鍵露餡

2年來最大規模！烏無人機攻莫斯科　煉油廠爆炸航班停飛

川普、伊朗總統「共同簽名」曝光！　巴基斯坦：美伊備忘錄立即生效

濟顛禪師曾登訪談節目！表演附身喝酒高歌　台東縣府急下架滅火

王淨.阮經天太愛抬槓「直接翻白眼XD」　記者會突打雷...他虧：好好講！

C羅真的老了？　3射0正關鍵數據全掛零　21歲小將賽後一句話超狠

暴雨積水灌進信義區民宅　「淹到胸口」消防急救受困民眾

胡瓜當機「胡椒餅狂講成蔥油餅」　自嘲67歲了：情況比余天還好

媽用小塑膠袋當狗雨衣　只包頭結果牠全身濕透XD

10個月大萌娃學講「對」　一開口竟變經典國罵XD

暴雨炸新店驚傳「土石坍方」　汽、機車恐怖墜崖畫面曝

5男闖民宅反鎖丈夫「集體性侵」人妻！　私處被塞入子彈

垃圾車一壓「塑膠袋滲屍水爆開」！泰17歲少女遇害　刺青成認屍關鍵

懷疑人妻「偷吃健身教練」！泰警持槍闖健身房　37歲妻倒血泊亡

阿聯禁15歲以下使用社群媒體！創阿拉伯國家先例

愛喝酒當心！研究曝真的有「蚊子天菜」　防蚊液恐越噴越吸蚊

4以軍命喪真主黨突襲　以色列嗆開啟地獄之門：黎巴嫩必須燃燒

路透：伊朗革命衛隊在伊拉克設「秘密作戰小隊」　直攻波斯灣國家

日清炒泡麵「混入塑膠片」！大動作召回28.7萬盒　問題批次曝

快訊／俄羅斯外海規模6.6地震　深度10公里

巴西男「自砍右腳」詐領900萬保險金！　1關鍵露餡

「承繼」甜點快閃高雄　焦糖起司蛋糕、開心果提拉米蘇限量販售

5男闖民宅反鎖丈夫「集體性侵」人妻！　私處被塞入子彈

垃圾車一壓「塑膠袋滲屍水爆開」！泰17歲少女遇害　刺青成認屍關鍵

「流星四少」合體大跳撒嬌舞！　下一秒洪暐哲當眾糗了

失智長輩跟著端午歌謠拍手哼唱　醫揭「懷舊治療」助維持認知功能

近期3部亞洲驅魔影劇重塑惡鬼與神明　《乩身》、《破墓》必看

台中穿「木屐躦鯪鯉」避厄運　中警神接哏：躦過詐騙卡安全

天生盲聾差點安樂死　失明汪「努力追手足玩耍」600萬網看哭

高雄3大百貨、賣場接力開　「最強商場宅」2年漲23.7%

阿姆斯特丹必逛這兩座百年運河屋！從「寬度」判斷屋主財力

韓國網紅飛墨西哥看世足　遭當地男子「拉眼角」歧視

國際熱門新聞

開唱沒戴頭巾！　伊朗29歲女星遭判鞭刑74下

世足最兇球迷「馬甲+渾圓雙球」力挺格子軍

美股台積電ADR大漲近7％　SpaceX繼續墜落

自己畫K線的男人！　一發文股價立即拉漲逾10%

烏軍轟莫斯科煉油廠　「頂蓋噴飛」天降黑雨

瑞士宣布美伊談判喊卡　傳與黎巴嫩有關

美伊簽歷史性協議　伊朗：飛彈別想談

尼克封王遊行大亂！女球迷互撕「當街半裸」

焚化廠燒出黃金！　一年回收進帳超過6000萬

「地表最強小三」：我要睡成另一種女人

美國務院出手！　助維德角門將母親赴美觀賽

俄羅斯外海規模6.6地震　深度10公里

正妹女主播爆紅！「緊身白T」太犯規

伊朗最高領袖　非完全認同「終戰備忘錄」內容

更多熱門

相關新聞

「只是去送茶」　彰化男慘噴135萬

「只是去送茶」　彰化男慘噴135萬

彰化一名男子A誤信投資茶莊保證獲利50倍的話術，砸下135萬元，後來發現受騙，憤而報警提告。負責當面交付20片普洱茶餅的阿輝（化名）挨告後，雖然辯稱自己只是「受人囑託去送茶」，但仍被彰化地院法官判處應賠償A男135萬元。

傳私密照遭勒索！車手裝可憐：也是受害者

傳私密照遭勒索！車手裝可憐：也是受害者

66年歷史汽燃費改名「公路養管費」　電動車2030年開徵

66年歷史汽燃費改名「公路養管費」　電動車2030年開徵

桃園婦誤信黃金投資獲利　警銀聯手成功阻詐

桃園婦誤信黃金投資獲利　警銀聯手成功阻詐

帶小三爽看世界盃！巴西足協主席陷桃色風暴

帶小三爽看世界盃！巴西足協主席陷桃色風暴

關鍵字：

詐保巴西保險金詐騙

讀者迴響

熱門新聞

「兒子」李昇規收到《鐵拳》宋英奎死訊　當晚直奔靈堂：無法相信

獨／軍人裸絞殺人內幕！是同性婚命案

17歲少年3天狂下注785萬！彩券行挨罰1252萬逆轉

新婚一個月！崔真實女兒健康亮紅燈「骨頭持續腐壞」

「午時水招財秘方」曝光！今年一定要加鹽

一戶一車位時代要變了！新北推新制

女救受困烏鴉被全家族感謝　天天收鳥群小禮物

眼科醫示警：70歲後開車最怕不是近視

快訊／熱帶低壓生成！估明日增強為颱風「米克拉」　最新路徑曝

超商賣戰鬥陀螺　主管開箱5萬人看傻

10.38億威力彩一注獨得　開在台北市

開唱沒戴頭巾！　伊朗29歲女星遭判鞭刑74下

13銀行逾60人涉案！地政士大規模賄賂 金管會證實收到通報

阿嬤獨自吃Buffet！「桌上一幕」驚呆年輕人

今端午節「3行為」衰半年　舊財水倒對地方繼續旺

更多

最夯影音

更多
2年來最大規模！烏無人機攻莫斯科　煉油廠爆炸航班停飛

2年來最大規模！烏無人機攻莫斯科　煉油廠爆炸航班停飛
川普、伊朗總統「共同簽名」曝光！　巴基斯坦：美伊備忘錄立即生效

川普、伊朗總統「共同簽名」曝光！　巴基斯坦：美伊備忘錄立即生效

濟顛禪師曾登訪談節目！表演附身喝酒高歌　台東縣府急下架滅火

濟顛禪師曾登訪談節目！表演附身喝酒高歌　台東縣府急下架滅火

王淨.阮經天太愛抬槓「直接翻白眼XD」　記者會突打雷...他虧：好好講！

王淨.阮經天太愛抬槓「直接翻白眼XD」　記者會突打雷...他虧：好好講！

C羅真的老了？　3射0正關鍵數據全掛零　21歲小將賽後一句話超狠

C羅真的老了？　3射0正關鍵數據全掛零　21歲小將賽後一句話超狠

熱門快報

限時七天端午快閃

限時七天端午快閃

6/15～6/21 限時開搶！全家購物金、萊爾富咖啡和東森幣，超過 3000 份好禮限量送！

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面