女球迷互撕「當街半裸」　扭臀熱舞吸千萬觀看！尼克封王遊行大亂

▲ 2名女子為了搶位當眾動粗。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

紐約尼克隊睽違53年奪得NBA總冠軍，全市歡天喜地，慶典遊行現場卻上演鬧劇，2名女球迷為爭奪路牌上的最佳觀賞位置大打出手，其中一人褲子被扯掉後，竟當場以半裸之姿在路燈上扭臀熱舞，令全場球迷瞠目結舌。

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Cheeks are being spread on a lightpost at the Knicks parade and punches are being thrown https://t.co/vhVF45yATl — Barstool Sports (@barstoolsports) June 18, 2026

事發地點位於曼哈頓的「英雄峽谷」（Canyon of Heroes）Trinity Place與Thames Street路口。影片顯示一名身形較壯的女子率先出手，抓著一名穿著球衣、占據行人號誌路牌的女性衣領，一把將她摔進人群中，不料對方迅速爬起反擊，一把將女子的短褲扯至腳踝，露出橘色丁字褲，並連番拍打其臀部。

但被脫褲的女子毫不在意，不但緊抓路牌紋絲不動，甚至當場開始扭臀舞動，令周遭人群驚叫連連。期間對方多次試圖繼續撕扯她的丁字褲，但她卻仍穩穩趴在路牌上，影片至今累積逾1452萬觀看數。

Knicks fans BROKE THROUGH Police barricades at the Parade ???? pic.twitter.com/K47QUlw3e5 — BrickCenter (@BrickCenter_) June 18, 2026

事實上，這場衝突只是當天混亂局面的縮影。大批球迷從清晨3、4點就趕赴現場，為確保遊行安全，當局出動多達1萬名警察，但仍有民眾在富頓街地鐵站附近遭人群推擠，被夾在護欄與警力之間動彈不得。