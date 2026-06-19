美軍又轟運毒船！「瞬間爆炸起火」畫面曝光　累計211死

▲美軍鎖定船隻發動打擊行動，船上3人喪命。（圖／翻攝自X@Southcom）

記者詹雅婷／綜合報導

美聯社報導，美國軍方18日在東太平洋海域鎖定一艘被控走私毒品的船隻發動攻擊，造成3人死亡。根據美國南方司令部（U.S. Southern Command）公布的影片，可見該船原本在水面上高速行駛，隨後遭擊中爆炸起火。

船隻遭擊中 15秒畫面曝光

美國南方司令部表示，這次攻擊鎖定的對象是沿著已知毒品走私路線行動的嫌疑販毒船隻。不過軍方並未提出證據，證明該船隻確實載運毒品。從曝光的15秒影片可以看到，這艘船隻原本在水面上行駛，隨後遭擊中起火燃燒。

On June 18, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/22B31fjZUK — U.S. Southern Command (@Southcom) June 18, 2026

美軍緝毒狂轟累計211死

這起事件是川普政府針對所謂「毒品恐怖分子」的打擊行動以來的最新一起。據統計，自相關行動展開後，命喪美軍攻擊行動的人數至今已累計至少211人。

川普先前曾表示，美國目前正與拉丁美洲販毒集團處於武裝衝突狀態，並將這一連串攻擊行動定調為遏止毒品流入美國、避免更多美國人因服用過量毒品致死的必要手段。不過，川普政府始終未能提出充分證據，證明遭擊斃者確實為其所稱的毒品恐怖分子。

美軍這一連串的轟炸行動引發外界對其合法性與實際成效的質疑。批評人士指出，造成多數美國人服藥過量致死的芬太尼（fentanyl），其實多半是經由陸路從墨西哥走私入境。聯邦參議員已正式要求五角大廈釋出未經剪輯的原始影片。