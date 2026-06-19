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睽違110天！受困船隻「駛出荷莫茲海峽」　500艘商船排隊出港

▲▼遭封鎖長達110天的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放。（圖／路透）

▲封鎖長達110天的荷莫茲海峽重新開放。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國與伊朗於17日簽署協議後，遭封鎖長達110天的荷莫茲海峽終於迎來曙光！海事資料公司指出，自二月起受困於該處的各大海運公司船隻，目前已陸續開始通行。美國副總統范斯證實協議正在發揮作用，但也警告，在接下來的60天談判期內，若伊朗企圖對荷莫茲海峽收取過路費，那雙方將不會達成最終協議。

110天來首見　受困船隻終於駛離荷莫茲海峽

根據《勞氏海事情報》總編輯米德（Richard Meade）說法，這不僅是110天來首次有大公司的船隻順利通過荷莫茲海峽，更象徵著這場歷史性的能源危機有望緩解。作為全球石油與天然氣的關鍵咽喉，荷莫茲海峽承載了全球約20%的能源供應量。

雖然主要航道仍因預估多達80枚水雷尚未清除而處於封閉狀態，但國際獨立油輪船東協會（Intertanko）海事總監貝爾徹（Phillip Belcher）指出，船隻已改走穿過伊朗水域的北側小航道與穿過阿曼水域的南側航道，且「這兩條航道目前看起來已經全面開放」。

包含中遠集團（Cosco）、日本郵船（NYK）等主要船東的油輪，以及兩艘曾受制裁的伊朗國家油輪皆已進入海峽。據估計，目前波斯灣內還有高達550艘商船正準備駛離，包含160艘油輪、200艘散裝船、60艘貨櫃船以及10艘汽車運輸船。

范斯：敢收過路費「最終協議將告吹」

范斯（JD Vance）18日指出，17日晚間有多達1250萬桶的石油順利通過荷莫茲海峽，創下開戰以來的最高紀錄，加上美國中央司令部也放行了十幾艘船隻通過海上封鎖線，這一切的動靜都證明了美伊協議「正在發揮作用」。

不過，范斯也強硬表態，根據雙方簽署的合作備忘錄，接下來的60天談判期內將重點討論荷莫茲海峽的安全問題。伊朗與波斯灣沿岸聯盟（Gulf Coast Coalition）將著手規劃該水道的安全框架，但他警告，「如果伊朗打算提議收取通行費，那就不會有最終的協議了。」

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